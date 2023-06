Italia, Chiesa torna al gol ma le sue parole scatenano il web juventino

L'attaccante bianconero ha siglato il terzo gol contro l'Olanda, ma le sue dichiarazioni hanno creato il caos tra i tifosi della Juventus che lo accusano di scarsa riconoscenza

18-06-2023 19:46

In un modo o nell’altro, l’Italia è tornata al successo: 3-2 all’Olanda, terzo posto in Nations League proprio come nella precedente edizione del torneo europeo a squadre. Bella prova dei ragazzi di Mancini che hanno disputato un match coraggioso e propositivo con un po’ di sofferenza nel finale.

Italia, ci pensa Chiesa

Da segnalare senza alcun dubbio la prestazione di Federico Chiesa, determinante nel dare la scossa agli azzurri nella ripresa e autore del terzo gol, che ha seguito quelli di Dimarco e Frattesi realizzati nel primo tempo. “La Nazionale mi è mancata, è quella che mi ha fatto emergere nel calcio ai più grandi livelli. Devo ringraziare mister Mancini che mi ha sempre dato fiducia, a lui va un grazie veramente grande”. Sono state le parole di Federico Chiesa. “Due anni senza segnare in Nazionale è stato un lungo periodo ovviamente, sono stato fuori dal campo per 10 mesi, poi ho saltato gli impegni di marzo per altri problemi…sono contento di come è andata oggi e di come abbiamo reagito dopo la sconfitta con la Spagna. Oggi ci sarebbe piaciuto giocare un’altra partita, però era importante venir via con una vittoria per far vedere che tutto quello che abbiamo fatto in due anni non è venuto per caso”.

Chiesa guarda al prossimo anno

“In Italia il talento c’è – ha proseguito – va solo sfruttato. Mancini in questi anni ha avuto il coraggio di convocare tanti ragazzi, Zaniolo fu chiamato quando ancora non aveva esordito in Serie A”. E sul prossimo anno, che dovrà essere quello del riscatto con l’Italia e con la Juventus, Chiesa dice: “Sono contento di come ho finito, per me è stato un anno difficile. Ora penso solo alle vacanze, poi dalla prossima stagione inizierò la preparazione già dal ritiro estivo e sono molto felice di questo”, conclude Chiesa. Parole che non piaciute ai tifosi della Juventus, in particolare per l’ultima frase in cui la parola “Juventus” appunto non c’è. È dei giorni scorsi la notizia di una richiesta di 8 milioni di ingaggio, da parte del procuratore di Chiesa: e in un momento così difficile per il club bianconero, ai tifosi questa notizia non è piaciuta.

Chiesa, i tifosi della Juve non ci stanno

Come sottolinea Simone: “Ottimo così magari lo vendiamo qualcosa in più a questo indegno ”. E Valerio allo stesso modo aggiunge: “Sì, e chiede 8 milioni l anno dopo un anno fermo. Sta gente non ha più riconoscenza”. Francesco però getta acqua sul fuoco: “Io forse avrei aspettato a chiedere un aumento così eh, però la riconoscenza entrerebbe in gioco in altre situazioni: società che ti aspetta per un infortunio così quando hai 30-31 anni, oppure una società in cui sei sempre stato”. Mentre Valerio scomoda un paragone importante: “dopo un anno a scaldare la panchina e a NON passare il pallone e incaponirsi in dribbling, io avrei aspettato a chiedere soldi. Timing della richiesta penoso. Sono cresciuto con Del Piero che firmava contratti in bianco (ok a fine carriera, per carità), questi di oggi mi sembrano tutti bambini viziati. Spero di sbagliarmi”. E Franco conferma: “Anche per me il timing è sbagliato (a meno che non voglia farsi cedere senza chiedere esplicitamente di andare via, in quel caso è perfetto)”.

Chiesa-Allegri, i dubbi del web bianconero

Qualcuno invece teme che Chiesa non potrà convivere ancora con Allegri, come Alessandro: “Chiesa è il miglior giocatore italiano del momento, una spanna sopra tutti, un top player. Ha avuto un infortunio ed al rientro è stato anche schierato in ruoli non suoi. L’anno prossimo farà sfracelli… Se il Cagon lo schiererà sulla fascia su un 433”. E Ciro sulla stessa linea: “Quando non gioca terzino…segna anche…#acciugaout”. E Davide semplicemente si chiede: “Quindi 8mln di ingaggio li vale tutti”?”. Mentre Mirko ci scherza su: “Ci penserà mr Allegri ha renderlo più forte, si dice che vorrebbe utilizzarlo come portiere”. Leonardo però ammette: “Sembra essere quello dell’Europeo ottimo ,comunque bella partita”. Mentre Silvia si limita a sperare: “Se riesce a tornare quello di prima questo è un crack”. E Marco conclude: “Ora chiederà 10 milioni?”