Olimpia a Berlino, Messina arruola Bentil: "Ci sarà utile"

02-12-2021 22:10

Appuntamento cruciale in Eurolega per l’Olimpia Milano, che dopo le tre sconfitte consecutive contro Kazan, Zenit e Olympiacos non può più sbagliare sul campo dell’Alba Berlino nel match valido per la 13ª giornata.

La Germania, tuttavia, non mette buoni ricordi alla squadra di Ettore Messina, che ha subito contro il Bayern Monaco il primo dei quattro ko finora incassati in Eurolega.

Berlino è reduce dal successo sul Maccabi che l’ha rilanciata dopo tre sconfitte e dal rientro della stella svedese Marcus Eriksson, ma il coach di Milano, che ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro Berlino, è fiducioso circa la reazione della squadra:

“Sarà una partita complessa perché veniamo da tre sconfitt. Per riuscire ad alzare il livello del nostro gioco abbiamo bisogno di ritrovare la nostra fisicità e la qualità della difesa. L’Alba è una squadra che fa del movimento, con o senza palla, e dell’alto ritmo le sue caratteristiche migliori”.

Con Delaney convalescente e con Moraschini e Tarczewski ancora assenti, Messina è pronto a gettare subito nella mischia Ben Bentil, l’ala forte ghanese di origini statunitensi appena tesserata:

“Abbiamo provato a inserire con un paio di allenamenti, siamo fiduciosi che possa darci subito un contributo” ha anticipato Messina.

OMNISPORT