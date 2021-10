Olimpia, Ettore Messina: "Pensavo fosse finita, complimenti ai ragazzi"

21-10-2021 23:18

Il coach dell’Olimpia Milano Ettore Messina ha applaudito i suoi per la rimonta sull’Asvel: “La scorsa settimana è stata molto stancante e bella, oggi abbiamo iniziato con poca energia e la nostra difesa era molle e lenta. Abbiamo meritato di essere sotto alla fine del primo tempo, poi nell’intervallo ho chiesto semplicemente di fare meglio”.

“Onestamente pensavo fosse finita, pur sperando in una reazione. Non solo abbiamo fatto una ripresa migliore, ma siamo riusciti a vincerla. Devo fare i complimenti alla squadra. Melli ha parlato di valori morali? Non contano solo in questa partita, ma in generale. Mi fa piacere Nicolò senta che questa squadra ha qualcosa dentro. Lui ha giocato in squadre vincenti e, se lui ha queste sensazioni, questo mi conforta molto”.

“Anche se avessimo perso, la reazione della squadra mi aveva confortato e fatto capire che c’è. Delaney? Aveva dei crampi. Speriamo sia solamente quello”.

