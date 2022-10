Olimpia, Messina e il suo rapporto con i tifosi della Virtus Bologna

05-10-2022 11:14

A poche ore dall’esordio in Eurolega sul campo dell’Asvel (giovedì, ore 20:00), Messina è tornato a parlare del suo difficile rapporto con parte dei tifosi della Virtus Bologna.

“Tra le colpe attribuitemi, evidentemente, ha fatto comodo credere che, quando il campionato è stato sospeso in pandemia, sia dipeso da me. Per giustificare gli insulti possiamo credere a tutto, anche credere che Gesù sia morto dal freddo, come diceva il mio grande amico Alberto Bucci. Anche che uno ha artefatto i campionati, che non ho accettato la proposta di Virtus e l’ho tradita andando a Milano e tanto altro. Ma non c’è mai stata una proposta Virtus indirizzata a me. Anche perché non ci sono mai state le condizioni”, le sue parole a Icaro TV.