Olimpia, Messina ha una sola preoccupazione

Il record in Eurolega dell’Olimpia, dopo la netta vittoria sull’Alba Berlino, è di sei vittorie e tre sconfitte. Giovedì sera altra sfida, contro il Panathinaikos, sempre al Forum. Coach Messina ha una sola preoccupazione.

“Tanti impegni? Tocchiamo ferro per non avere problemi fisici. La stanchezza ci sarà per tutti, in campionato ovviamente cercheremo di mantenere il vantaggio, ma non diventeremo matti se perderemo qualche partita. Non si possono vincere tutte. La squadra lavora con serietà sin dall’1 agosto e sono fiducioso che raggiungeremo i nostri obiettivi quando dovremo farlo”, le sue parole post Alba Berlino.

OMNISPORT | 02-12-2020 07:44