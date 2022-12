Olimpia, Messina: "Non è facile accettare le difficoltà in Europa"

07-12-2022 12:32

L’allenatore dell’Olimpia Milano, Ettore Messina ha parlato ieri all’Aula Magna dell’Università di Pavia durante la cerimonia di inaugurazione dell’anno sportivo universitario del Cus Pavia

“Il campionato di basket ha acquisito negli ultimi anni maggiore competitività: non mi riferisco solo a noi e alla Virtus Bologna, ma anche alla crescita di realtà come Varese, Pesaro e Tortona, oltre alla conferma di squadre come Sassari e Venezia”.

E poi: “In campionato stiamo andando bene. Purtroppo facciamo fatica in Eurolega anche per una serie di problemi che abbiamo dovuto affrontare, a causa dei quali in certe situazioni ci manca il talento necessario. Per me non è facile accettare le nostre attualità difficoltà europee: è importante che i miei giocatori lo capiscano, e imparino anche ad aiutarsi da soli a venirne fuori. Per noi è importante fare bene per regalare le meritate soddisfazioni al signor Armani, una persona sempre corretta e limpida”.