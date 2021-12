Olimpia, Messina: "Pagato il secondo quarto"

16-12-2021 23:16

Il coach dell’Olimpia Milano Ettore Messina ha commentato così il ko contro il Real al Forum: “Abbiamo vinto tre quarti e ne abbiamo perso uno, perché abbiamo giocato un secondo quarto terribile offensivamente, con soli otto punti segnati, pur dando anche credito alla loro difesa. Nel secondo tempo abbiamo segnato, ma concesso qualche canestro facile di troppo, poi hanno segnato qualche canestro da tre. Ma abbiamo pagato il secondo quarto. Il Real è una squadra che ti può battere sempre, se non giochi in maniera perfetta”, le parole riportate da realolimpiamilano.

Sui tanti errori al tiro: “Dentro l’area contro loro è difficile andare, con Tavares e Poirier è difficile. Bisogna muoverli e aprire nel lato opposto, cosa che abbiamo fatto poco nel primo tempo e meglio nel secondo, anche se poi abbiamo sbagliato qualche canestro”.

Da verificare le condizioni di alcuni giocatori: “Su Shields non so, domani faranno gli esami, invece Daniels ha preso una botta alla coscia nel secondo tempo e non era in condizione di rientrare. Anche lui vedremo cosa succede domani”.

Su un primo bilancio dopo 16 gare: “Abbiamo fatto buonissime partite ed altre meno buone, esattamente come l’anno scorso. L’obiettivo resta entrare nei playoff. Siamo partiti bene, vinto anche partite inaspettate, giocato con freschezza, poi abbiamo sofferto lo stop di Mitoglou. Tutti però hanno gli infortuni e non parliamo di questo. Siamo in linea con il nostro obiettivo”.

