Olimpia, Messina si scusa con i tifosi

26-11-2021 23:03

Il coach dell’Olimpia Ettore Messina ha commentato amaro la sconfitta dei suoi in casa contro l’Olympiakos: “Voglio ringraziare i tifosi perché hanno continuato a sostenere la squadra, creando una bella atmosfera, nonostante la nostra partita mediocre. Non è una cosa che capita sempre, sappiamo di essere in debito con loro”.

Le difficoltà incontrate dalla squadra: “Non abbiamo presentato un’organizzazione difensiva necessaria per una partita di questo livello e, quando questo succede, è soprattutto mia responsabilità. Faremo in modo che non succeda di nuovo”.

“Loro hanno creato penetrando e passando, la nostra difesa contro le penetrazioni e contro il pick&roll è stata mediocre. Abbiamo provato fare qualche aggiustamento all’intervallo, ma ormai la situazione era compromessa. I tre ko di fila? Che ci siano battute a vuoto in una stagione con così tante partite, è normale. L’obiettivo realistico è andare ai playoff, siamo partiti bene e battuto grandi squadre, ma non che è improvvisamente le cose cambiano. Dobbiamo rimetterci in sesto, tornare prima possibile a dove eravamo”.

