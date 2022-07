Olimpia Milano, Baldasso traccia il bilancio della sua stagione

04-07-2022 10:42

È una stagione trionfale quella appena conclusa con la maglia dell’Olimpia Milano da Tommaso Baldasso, giocatore che con dedizione e sacrificio ha lavorato duramente per dare il suo apporto alla causa e contribuire così ai successi della sua squadra.

“È stato un grande investimento su me stesso. Devo dire grazie a coach, staff e compagni perché il lavoro quotidiano con loro è stato fondamentale. Ritagliarmi un ruolo in un gruppo così competitivo era il mio obiettivo e inevitabilmente questo mi ha portato a migliorare la qualità del mio gioco” ha detto l’esterno a Piero Guerrini di Tuttosport.

“Ho apprezzato molto la chiarezza iniziale sul mio ruolo e sul mio spazio, questo mi ha aiutato a non preoccuparmi e a lavorare con pazienza. Poi allenarsi con grandi giocatori non può che essere un incentivo a migliorare”.

Conquistato lo scudetto, per Baldasso quindi si sono aperte le porte della nuova Nazionale di Pozzecco, ambiente dove il torinese sta lavorando con profitto e grande serenità.

“Sono contento di essere tornato, sto dando il massimo come faccio sempre quando vengo chiamato in causa. Qui mi gioco le mie carte e poi vada come vada; è stato un po’ il motto di questa stagione e ha portato bene. In generale la settimana è andata molto bene, il gruppo è super, ci conosciamo tutti e lavoriamo molto bene e le differenze d’età non rappresentano un problema. E già che sono qui non posso non sognare di strappare un posto all’Europeo di settembre” ha chiosato ambizioso il classe 1998.