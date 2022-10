04-10-2022 14:33

Brandon Davies, nuovo centro di Olimpia Milano, ha parlato La Gazzetta dello Sport durante il Media Day di EuroLeague

«Prima di tutto è bello essere tornati in Italia. Ho giocato cinque-anni fa a Varese, a mezzora da qui, e ho amato tutto dell’Italia. Soprattutto Milano. Per ora è stato tutto bellissimo. La società è molto professionale e organizzata, quindi è stato facile adattarsi».

E poi su: «Messina mi ha fatto capire quello che vuole da me e ciò che posso dare a questa squadra per aiutarla. Tutto ciò ha reso la mia transizione più facile. Allo stesso tempo, però, lui vuole mettermi alla prova e farmi diventare un giocatore migliore. Facendo ciò posso aiutare la squadra, spero di mettere in mostra le mie qualità».