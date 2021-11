Olimpia Milano, dopo l'Eurolega sfida a Cremona

06-11-2021 17:21

Dopo la vittoria in Eurolega contro il Barcellona, l’Olimpia Milano scende di nuovo in campo, in campionato sfidando domani alle 17.30 la Vanoli Cremona.

Grazie al successo in Europa, l’Olimpia adesso è capolista in ambedue le competizioni.

A presentare il match coach Mario Fioretti: “Cremona è un mix riuscito di gioventù ed esperienza, di tecnica e atletismo che ha prodotto finora molte eccellenti prestazioni. Per noi negli anni non è mai stato facile giocare a Cremona, quindi avremo bisogno di una prova molto solida per portare a casa il risultato che vogliamo”.

