Olimpia Milano, Melli è il miglior rimbalzista di sempre in Eurolega

La stella biancorossa ha superato Tarczewski nella speciale classifica.

10-03-2023 09:16

Da quando è tornato a giocare con la casacca dell’Olimpia, Melli sta facendo vedere il suo grande valore. Di fatto, l’ala/centro azzurra è uno dei perni della squadra di coach Messina. In campo sa far tutto, in particolare difendere e prendere rimbalzi.

Nella gara vinta da Milano ai danni dei Partizan, Melli ha tirato giù ben otto rimbalzi che gli sono valsi un importante record. L’ex giocatore di Pelicans e Mavs è infatti diventato il miglior rimbalzista biancorosso di sempre nella storia dell’Olimpia in Eurolega. Melli è arrivato ora a quota 633, superando Tarczewski, fermo a 626 rimbalzi totali. L’ennesimo premio ad una carriera splendida che è ancora in divenire.