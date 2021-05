Olimpia Milano, Messina elogia i suoi: "Abbiamo giocato una partita bellissima"

È un Ettore Messina molto soddisfatto quello che ha parlato dopo la netta vittoria conquistata in gara 2 di semifinale scudetto da Milano contro la Reyer.

L’allenatore siciliano, al secondo posto della classifica all-time dei tecnici più vincenti nei playoff, si è congratulato per l’eccellente performance su entrambe le metà campo realizzata dei suoi giocatori, capitanati in primis da Malcolm Delaney e Sergio Rodriguez.

“Abbiamo giocato una partita bellissima, i due nostri due playmaker, Malcolm Delaney e Sergio Rodriguez, si sono espressi a livelli altissimi e hanno trascinato tutti: questo è sotto gli occhi di tutti. Mi preme sottolineare quello che ha fatto la squadra” ha dichiarato Messina, il quale poi ha approfondito il senso delle sue parole.

“Chi non è addentro allo sport, e per anni, forse non può capire cosa significhi giocare i playoff per tre settimane aspettando di andare alle Final Four, quindi con il legittimo timore di farsi male, con il desiderio di giocare una competizione che poche volte un atleta riesce a giocare. Invece abbiamo eliminato Trento e siamo 2-0 contro un’eccellente squadra come Venezia” ha spiegato l’ex assistant coach di Spurs e Lakers invitando tutti a non dare per chiusa la serie.

“La serie non è finita, però possiamo andare a giocare le Final Four godendoci questa possibilità di misurarci con i migliori e vedere dove siamo. Loro oggi erano stanchi, ma noi abbiamo giocato una bellissima partita, non abbiamo mollato un secondo, e di questo sono davvero molto contento perché non era facile” ha concluso Ettore Messina.

OMNISPORT | 24-05-2021 23:36