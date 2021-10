Olimpia Milano, Messina: “Ritiro Hines? Gli ho detto di non scherzare”

Vedendo l’impatto che sta avendo in questo avvio di stagione con la maglia dell’Olimpia, pensare che Kyle Hines possa ritirarsi pare qualcosa di davvero irreale.

Il lungo statunitense infatti, nonostante i 35 anni compiuti, sta ancora incidendo in maniera importante sui 28 metri ed è per questo che immaginarlo lontano dai parquet sembra alquanto fuori luogo.

Ne è convinto anche Ettore Messina, suo attuale allenatore all’Armani Exchange, squadra che Hines l’anno scorso, assieme ai compagni, ha trascinato fino alle Final Four di Eurolega.

“Ho letto che ha parlato di ultima stagione, ma gli ho subito mendato un messaggio, gli ho detto di non scherzare” ha dichiarato l’ex assistente di Spurs e Lakers.

“Non so per quanti anni possa andare avanti, finché vuole probabilmente, è una delle pietre angolari della squadra, un idolo per la tifoseria, la sua conoscenza del gioco è estrema, la sua fisicità non manca mai. Quando sarà il momento parleremo con lui, ma in realtà gli parlo tutti i giorni. Non vedo il problema” ha sentenziato Messina che sul nativo di Sicklerville conta molto per questa ma anche per la prossima stagione.

OMNISPORT | 13-10-2021 15:04