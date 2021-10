Olimpia Milano, Messina: "In Eurolega punto ai playoff"

16-10-2021 13:43

Continua il buon momento dell’Olimpia Milano anche in Eurolega.

La formazione di Ettore Messina ha vinto ieri sera, 15 ottobre, al Forum di Assago, contro i campioni in carica dell’Eurolega. Un percorso che fa ben sperare pe ril futuro come spiega, Ettore Mesina.

“La mia attitudine resta quella di voler fare i playoff, poi tra due o tre mesi vedremo quale sarà la situazione, ma oggi interpreto queste quattro vittorie come un buon passo verso la conquista dei playoff. Aver battuto in casa CSKA e Efes è come aver vinto in trasferta perché sono squadre che non perderanno spesso”.

E poi ha aggiunto: “È stata una gran bella vittoria, nel primo tempo abbiamo sofferto contro i loro tre lunghi, non riuscivamo ad aprici bene in attacco perché loro occupavano tutti gli spazi. Poi abbiamo avuto anche problemi di falli, soprattutto i due di Rodriguez, sappiamo quanto sia importante per noi, e anche in termini di rotazioni siamo diventati un po’ corti. Ma è stato importante andare avanti nel secondo quarto, il terzo quarto è stato notevole, nel quarto eravamo un po’ stanchi. Chi ha giocato tanti minuti l’ha fatto bene, ha mosso la palla, ha difeso forte. Malcolm Delaney sembra che stia bene, ha giocato una partita completa sui due lati del campo, e infine sono molto contento che Gigi Datome ci abbia dato minuti di qualità”.

