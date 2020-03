Olimpia Milano-Real Madrid a porte chiuse

La Pallacanestro Olimpia Milano ha comunicato che, in accordo con EuroLeague Basketball e tenendo conto delle disposizioni delle autorità sanitarie della Regione Lombardia e del Comune di Assago, la gara valevole per il Round 27 della Turkish Airlines EuroLeague, tra Olimpia Milano e Real Madrid si disputerà martedì 3 marzo alle ore 20.45 a porte chiuse al Mediolanum Forum.

L’Olimpia adotterà tutte le misure cautelari e preventive necessarie a tutelare gli atleti e il personale che opererà nel corso della gara, sono pertanto cancellati i servizi di hospitality e tutte le attività che richiedono raccolta di persone in spazi ristretti, inclusi i servizi stampa.

La partita sarà trasmessa in diretta come di consueto su Eurosport 2 ed Eurosport Player. La società biancorossa ha anche spiegato come avverranno i rimborsi.

Per acquisti effettuati online sul sito ufficiale dell’Olimpia Milano: tutti i biglietti acquistati online saranno automaticamente annullati. Il rimborso dell’importo sarà effettuato sulla carta di credito usata per l’acquisto, indicativamente entro 30 giorni dalla data della partita.

Per acquisti effettuati presso la sede Olimpia Milano: si dovranno restituire i biglietti presso il front desk della sede dell’Olimpia Milano. Il rimborso sarà effettuato in contanti al portatore. Le richieste di rimborso saranno accettate dal giorno 4 marzo e fino al giorno 20 marzo 2020.

Per acquisti effettuati presso i punti vendita fisici della rete Vivaticket: si dovranno restituire i biglietti in originale presso lo stesso punto vendita dove sono stati acquistati. Il rimborso sarà effettuato in contanti al portatore. Le richieste di rimborso saranno accettate dal giorno 4 marzo e fino al giorno 20 marzo 2020.

Verrà rimborsato il prezzo indicato sul biglietto.

La Pallacanestro Olimpia Milano comunicherà in seguito le decisioni riguardanti abbonamenti e mini abbonamenti.

SPORTAL.IT | 01-03-2020 20:07