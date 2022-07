Olimpia Milano: tutta la felicità di Gigi Datome

12-07-2022 11:37

Gigi Datome resta a Milano, questa è la notizia più importante per i tifosi dell’Olimpia.

Dopo qualche giorno in cui ha regnato parecchia incertezza sul futuro dell’ala piccola, si sono finalmente sciolti anche gli ultimi dubbi ed è arrivata la fumata bianca. Gigi Datome e l’AX Armani Exchange Milano rinnovano la propria intesa almeno per un’altra stagione. Ufficiale l’estensione di contratto come si legge sui canali del club del patron Giorgio Armani: “La Pallacanestro Olimpia Milano annuncia di aver raggiunto un accordo con Gigi Datome per estendere il suo contratto”.

Al momento non si conosce la durata del rinnovo, ma è probabile che il contratto sia stato prolungato per una stagione soltanto, con un’opzione sulla prossima. Nella sostanza Datome resta nello scacchiere di Ettore Messina e rimane uno dei pilastri dello spogliatoio assieme a Nik Melli, a Kyle Hines e a Shavon Shields, esattamente come si aspettava il coach delle Scarpette Rosse contando sull’esperienza e il carisma di Datome.

“Sono felice di continuare la mia esperienza all’Olimpia Milano – dice Datome -. Ho la voglia e l’ambizione di fare sempre meglio in un club che ha grandi aspirazioni, e sono contento di farlo insieme ad un gruppo di lavoro collaudato. Allo stesso tempo sono molto curioso di conoscere i compagni che si uniranno a noi per aiutarci a raggiungere altri traguardi”.