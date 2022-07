Olimpia Milano, ufficiale l’arrivo di Deshaun Thomas

29-07-2022 17:43

Arriva l’ufficialità dell’ennesimo colpo di mercato portato a segno dall’Olimpia Milano, squadra che la prossima stagione potrà contare anche sulle qualità di Deshaun Thomas per dare l’assalto alle Final Four di Eurolega.

Classe 1991 di Fort Wayne (Indiana), Thomas ha accumulato parecchia esperienza a livello continentale negli ultimi anni avendo difeso i colori di Maccabi, Panathinaikos e, per ultimo, Bayern Monaco.

“Deshaun porterà alla nostra squadra esperienza, tiro e versatilità: è il giocatore che volevamo per avere maggiore profondità e più soluzioni. Siamo felici di averlo con noi” ha dichiarato il general manager dell’Armani Exchange Christos Stavropoulos dopo la firma del contratto.

“Sono felice e grato all’Olimpia per avermi offerto questa opportunità di giocare per un club come questo, con questa storia e aiutarlo a vincere il più possibile, sia in EuroLeague che in Italia. Sia io che la mia famiglia ci sentiamo fortunati. Non vedo l’ora di cominciare a lavorare e di conoscere i miei nuovi compagni” sono state invece le prime parole di Thomas da giocatore biancorosso.