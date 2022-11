Olimpia nei guai, si ferma anche Baron

04-11-2022 20:06

Piove sul bagnato in casa Olimpia Milano. All’indomani della sconfitta in Eurolega contro il Real Madrid, la seconda consecutiva nella competizione dopo il ko contro il Barcellona, Ettore Messina ha dovuto infatti incassare la notizia dell’ennesimo infortunio.

A fermarsi è stato Billy Baron, sulle cui condizioni il club milanese ha diramato un comunicato: “La Pallacanestro Olimpia Milano comunica che, nel corso della partita di Euroleague contro il Real Madrid, Billy Baron ha riportato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra che verrà rivalutata tra due settimane”.

L’ex Stella Rossa e Zenit San Pietroburgo sarà quindi costretto a saltare anche la super sfida in Eurolega contro la Virtus Bologna, in calendario per il 9 novembre, oltre al match di campionato contro Pesaro.

Lo stop dello statunitense si aggiunge a quella di Shavon Shields, anche se il coach dei campioni d’Italia può parzialmente sorridere per il rientro di Naz Mitrou-Long, schierato da guardia proprio nel match di Eurolega contro i Blancos del grande ex Chacho Rodriguez.