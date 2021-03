Olimpia, Wojciechowski: "Dopo il mio esordio la squadra mi ha applaudito"

Il lungo polacco Jakub Wojciechowski è arrivato a Milano poco prima delle final eight di Coppa Italia, appena in tempo per alzare il trofeo con la squadra guidata da Ettore Messina.

Il giocatore si è raccontato a “La Repubblica”: “Sto vivendo una bellissima esperienza. Giocare per un allenatore ed uno staff così e compagni di tale livello è molto stimolante e qualcosa che ogni giocatore vorrebbe vivere” .

E poi: “So che giocherò poco, con un allenatore ed in una squadra così esigenti devo sempre essere pronto e al meglio nei minuti in cui tocca a me. Non è semplice. La concentrazione e l’attenzione sono fondamentali”.

“Ho tanti bei ricordi in Italia, ma mai come dopo l’esordio con l’Olimpia contro Reggio Emilia. Ero già felice per i complimenti di Messina ma quando sono entrato in spogliatoio i miei compagni si sono alzati e mi hanno applaudito. Stelle che hanno vinto tutto erano sinceramente contente per l’ultimo arrivato che non ha mai vinto nulla al loro livello. Mi sono commosso. Ho provato una grande gratificazione. Ho chiamato subito i miei genitori in Polonia per renderli partecipi di quello che mi stava accadendo.”

OMNISPORT | 02-03-2021 15:45