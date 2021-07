Olimpiadi, Gallinari ha il sì dell'Italia: andrà a Tokyo

Dopo l’impresa dell’Italia con la Serbia, Danilo Gallinari ha mandato un messaggio a coach Sacchetti: “Sarei onorato di essere a Tokyo”. Anche prima del match che ha regalato l’accesso alle Olimpiadi, l’ala degli Hawks ha dichiarato alla stampa i suoi progetti: “Non so se lo sapete, ma oggi è una giornata importante per la mia Nazionale. abbiamo la finale con la Serbia e se vinciamo andiamo alle Olimpiadi. Non so come funzioneranno le cose per le convocazioni, ma credo molto nelle nostre possibilità di andarci e se l’allenatore e la federazione vorranno darmi l’opportunità di andare alle Olimpiadi una volta vinta la partita di oggi, sarei onorato di far parte di quella squadra. Perciò l’estate può cambiare in base alle Olimpiadi, vedremo”.

Dopo l’ufficialità dell’Italia alle Olimpiadi, anche Gallinari adesso ha la certezza di volare per Tokyo: è arrivato il sì della Nazionale. Entro mezzanotte si sapranno i 12 giocatori convocati da Sacchetti e verrà comunicato anche il sacrificato, che dovrebbe ricadere tra Abass e Ricci. Esclusi Belinelli e Datome, che si erano tirati fuori dal preolimpico per meglio prepararsi per la prossima stagione.

OMNISPORT | 05-07-2021 14:20