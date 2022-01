Olimpiadi invernali Pechino 2022 - Risultati gare e medaglie azzurri

Ultimo aggiornamento 28-01-2022 14:05

In questa pagina tutti i vincitori delle 109 medaglie d’oro in palio a Pechino 2022. E accanto al nome del vincitore anche il nome, o i nomi degli atleti azzurri che riusciranno a portare a casa una medaglia. Come detto le gare che danno la medaglia sono 109 suddivise in 15 discipline. Alcune come lo sci alpino e lo sci di fondo oppure le più moderne Freestyle e Snowboard hanno una decina di specialità suddivise tra maschili e femminili, altre come l’hockey e lo skeleton assegnano solo 2 medaglie. Tra neve e ghiaccio, sci e pàttini, slittini e curling ogni gara si preannuncia imprevedibile.

BIATHLON

Uomini

VINCITORE MEDAGLIA AZZURRA 10 km sprint 10 feb 12,5 km inseguimento 13 feb 20 km individuale 8 feb 15 km partenza in linea 18 feb Staffetta 4×7,5 km 15 feb

Donne

7,5 km sprint 11 feb 10 km inseguimento 13 feb 15 km individuale 7 feb 12,5 km partenza in linea 19 feb Staffetta 4×6 km 16 feb

Misto

Staffetta 2×6 km + 2×7,5 km 5-feb

BOB

Uomini

Bob a due 15 feb Bob a quattro 20 feb

Donne

Monobob 14 feb Bob a due 19 feb

COMBINATA NORDICA

Trampolino normale 9 feb Trampolino lungo 15 feb Gara a squadre 17 feb

CURLING

Torneo maschile 19 feb Torneo femminile 20 feb Doppio misto 8 feb

FREESTYLE

Uomini

Gobbe 5 feb Big air 9 feb Salti 16 feb Slopestyle 15 feb Ski cross 18 feb Halfpipe 19 feb

Donne

Gobbe 6 feb Big air 8 feb Salti 14 feb Slopestyle 14 feb Ski cross 17 feb Halfpipe 18 feb

Misto

Salti 10 feb

HOCKEY SU GHIACCIO

Uomini 20 feb Donne 17 feb

PATTINAGGIO DI FIGURA

Uomini 10 feb Donne 17 feb Coppie Danza su ghiaccio 14 feb Pattinaggio di figura a coppie 19 feb Gara a squadre 7 feb

PATTINAGGIO DI VELOCITA’

Uomini

500 m 12 feb 1000 m 18 feb 1500 m 8 feb 5000 m 6 feb 10000 m 11 feb Mass start 19 feb Inseguimento a squadre 15 feb

Donne

500 m 13 feb 1000 m 17 feb 1500 m 7 feb 3000 m 5 feb 5000 m 10 feb Mass start 19 feb Inseguimento a squadre 15 feb

SALTO CON GLI SCI

Uomini

Trampolino normale maschile 6 feb Trampolino lungo maschile 12 feb Gara a squadre maschile 14 feb

Donne

Trampolino normale femminile 5 feb

Misto

Gara a squadre mista 7 feb

SCI ALPINO

Uomini

Discesa libera 6 feb Supergigante 8 feb Slalom gigante 13 feb Slalom speciale 16 feb Supercombinata 10 feb

Donne

Discesa libera 15 feb Supergigante 11 feb Slalom gigante 7 feb Slalom speciale 9 feb Supercombinata 17 feb

Misto

Gara a squadre 19 feb

SCI DI FONDO

Uomini

15 km tecnica classica 11 feb Skiathlon 30 km 6 feb 50 km tecnica libera 19 feb Sprint 8 feb Sprint a squadre 16 feb Staffetta 4×10 km 13 feb

Donne

10 km tecnica classica 10 feb Skiathlon 15 km 5 feb 30 km tecnica libera 20 feb Sprint 8 feb Sprint a squadre 16 feb Staffetta 4×5 km 12 feb

SHORT TRACK

Uomini

500 m 13 feb 1000 m 7 feb 1500 m 9 feb 5000 m staffetta 16 feb

Donne

500 m 7 feb 1000 m 11 feb 1500 m 16 feb 3000 m staffetta 13 feb

Misto

2000 m staffetta 5 feb

SKELETON

Singolo Uomini 11 feb Singolo Donne 12 feb

SLITTINO

Singolo Uomini 6 feb Singolo Donne 8 feb Doppio open 9 feb Gara a squadre miste 10 feb

SNOWBOARD

Uomini

Slopestyle Halfpipe Big air Snowboard cross Slalom gigante parallelo

Donne

Slopestyle Halfpipe Big air Snowboard cross Slalom gigante parallelo

Misto

Cross a squadre

FAQ Quante medaglie d'oro si assegnano a Pechino 2022? 109

