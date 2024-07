Olimpiadi, LeBron James portabandiera USA: resta il mistero sull'atleta donna che accompagnerà il cestista

Gli atleti degli Stati Uniti hanno scelto LeBron James come portabandiera alla cerimonia d'apertura dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Domani si scoprirà anche l'atleta donna che lo accompagnerà

A quattro giorni dall’inizio dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, in programma dal 26 luglio all’11 agosto, gli Stati Uniti d’America hanno annunciato che sarà LeBron James ad avere l’onore di essere il portabandiera alla cerimonia di apertura, che si terrà venerdì 26 luglio alle ore 19.30. Gli USA domani riveleranno anche chi sarà l’atleta donna che lo accompagnerà.

Lebron James porta bandiere USA

A quasi 40anni – li compirà il prossimo 30 dicembre – LeBron James diventa il primo cestista uomo a ricoprire il ruolo di portabandiera degli Stati Uniti d’America. Un riconoscimento importante – ancor di più perché deciso dagli atleti stessi – per uno degli sportivi più famosi al mondo, detentore – tra gli altri – del record di punti nella storia dell’NBA, dopo che in precedenza questo ruolo era stato ricoperto da due sue colleghe donne: Dawn Staley ad Atene nel 2004 e Sue Bird alle ultime Olimpiadi di Tokyo 2020. Quelli di Parigi 2024 saranno la quarta edizioni dei giochi a cui prenderà parte LeBron, che conquistò la medaglia di bronzo vent’anni fa ad Atene 2004 e poi quelle d’oro a Pechino 2008 e a Londra 2012.

Le parole di LeBron

A dare la notizia a LeBron è stato Stephen Curry, altra punta di diamante Team USA, che ha comunque faticato – e non poco – contro il Sud Sudan in un’amichevole di avvicinamento ai giochi. Queste le parole di un emozionato James: “È un onore assoluto rappresentare gli Stati Uniti su questo palcoscenico globale, soprattutto in un momento che può unire il mondo intero. Per un ragazzo di Akron, questo onore e onere significa tutto non solo per me, ma anche per i miei famigliari, per tutti i bambini della mia città, per i miei compagni di squadra, per i miei compagni olimpionici e per tante persone in tutto il paese che hanno grandi aspirazioni. Lo sport ha il potere di unirci tutti e sono orgoglioso di far parte di questo momento importante”.

Domani si scoprirà chi lo accompagnerà

Non si sa ancora invece chi sarà l’atleta donna che farà da portabandiera alla cerimonia di apertura al fianco di Lebron James. Gli Stati Uniti comunicheranno infatti nella giornata di domani martedì 23 luglio a chi toccherà questo onore.