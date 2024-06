NBA, LeBron James scrive un’altra pagina di storia: giocherà col figlio Bronny nei Lakers ma non mancano le accuse

Ancora un mattone per costruire la sua “legacy”, Lebron James diventerà il primo giocatore della storia della NBA a giocare insieme al figlio scelto al draft con la chiamata numero 55

Era il momento più atteso di questa seconda giornata di draft NBA e le speranze non sono state disattese. LeBron James giocherà insieme al figlio Bronny nel corso della prossima stagione dopo che quest’ultimo è stato scelto con la chiamata numero 55 proprio dai Los Angeles Lakers.

LeBron e Bronny: si scrive la storia

Era un momento atteso già da anni: LeBron James giocherà insieme al figlio Bronny con la maglia dei Los Angeles Lakers. E si scrive un’altra pagina di storia per “The King” che diventa il primo giocatore della NBA a scendere in campo insieme al figlio e con la stessa casacca. I Los Angeles Lakers hanno voluto omaggiare James decidendo di scegliere Bronny con la chiamata numero 55 del draft. Si è parlato molto nel corso degli ultimi anni di questa possibilità con lo stesso Bron che in più di un’occasione ha rivelato la voglia di dividere il campo con il figlio prima di ritirarsi dal basket giocato.

Una possibilità che sembrava essere completamente svanita la scorsa stagione quando Bronny ha avuto un malore in campo che ha tenuto con il fiato sospeso tutta la famiglia. E la stagione in maglia USC non è andata esattamente secondo le aspettative con il 19enne che non è riuscito a fornire un contributo importante ed è sembrato molto acerbo. Non sono mancate le critiche a James con molti che hanno puntato il dito contro di lui accusandolo di favorire un clima di “nepotismo”. I Lakers, ora sotto la guida di JJ Redick, non avevano molte altre opzioni di fronte alla possibilità di perdere James in free-agency.

Lo scambio tra Toronto e Sacramento, si muove Denver

E’ stata una serata ricca di movimenti, come si addice alla nuova formula del draft NBA divisa in due serata arrivano soprattutto operazioni minori. La trade più importante è quella che riguarda Davion Mitchell e Sasha Vezenkov che da Sacramento si trasferiscono in direzione Toronto in cambio di Jalen McDaniels. Si muove anche Denver che nel tentativo di liberare un po’ di spazio salariale manda Reggie Jackson e tre seconde scelte agli Charlotte Hornets. Il tentativo è quello di provare a liberare un po’ di spazio per riformare Kentavious Caldwell-Pope che ha deciso di declinare la player-option da 15,4 milioni presente nel suo contratto.

Christie: il derby tra fratelli a Los Angeles

Una delle curiosità della serata è quella che riguarda i fratelli Christie. I Los Angeles Clippers hanno infatti deciso di puntare su Cam Christie con la scelta numero 46. La curiosità riguarda il fatto che ritroverà il fratello Max proprio in California che però gioca con la maglia dei Los Angeles Lakers. Sarà un derby ancora più intrigante nella prossima stagione se entrambi riusciranno a entrare nel poster definitivo.

