Olimpiadi Pechino 2022, Xi Jinping: “La Cina organizzerà con successo i Giochi invernali”

Tra poco più di un anno Pechino sarà teatro delle Olimpiadi invernali.

Febbraio 2022 è la data in cui la pandemia mondiale di coronavirus, secondo le autorità cinesi, non dovrebbe più fare paura e ostacolare gli eventi sportivi in maniera sostanziale come invece succede adesso.

“La Cina organizzerà con successo i prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Pechino 2022. Questo evento aiuterà ancora di più il nostro paese a diventare una potenza sportiva globale”. Queste le parole di Xi Jinping, premier della Cina, che ha confermato pubblicamente come il suo paese riuscirà a organizzare con successo l’evento mondiale.

Un anno per organizzare tutto, ma soprattutto per sperare che i tifosi possno assistere alle gare sulle tribune dei vari impianti sportivi.

OMNISPORT | 19-01-2021 11:53