Olimpiadi Pechino, Lollobrigida: “Non è un oro ma è come se lo fosse”

05-02-2022 12:25

È una Francesca Lollobrigida chiaramente raggiante e soddisfatta quella che si è presentata ai microfoni RAI dopo il 2° posto nei 3000 metri che le è valso la prima medaglia in carriera ai Giochi olimpici.

“Non è un oro ma è come se lo fosse. È davvero una soddisfazione dopo tutte le difficoltà passate gli anni scorsi, in generale per l’Italia ma anche per me. Ma sono tutte difficoltà che hanno fortificato il mio carattere e la voglia di gara” ha dichiarato la pattinatrice di Frascati.

“È davvero il momento di sorridere. Non posso che essere orgogliosa di me stessa. Dedico la medaglia a mio marito, alla mia famiglia e a coloro che mi hanno sostenuto. Spero anche di essere un esempio della strada da affrontare per ottenere certi risultati”.

OMNISPORT