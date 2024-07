Olimpiadi: Egonu medaglia d'oro, Sinner e Tamberi no, Jacobs flop. Per Nielsen resta l'Italia più forte

Il Virtual Medal Table in in vista di Parigi prevede per gli Azzurri il maggior bottino di sempre: 46 medaglie. USA inarrivabili con 37 ori e 123 podi. Italvolley femminile prima

Sarà grande Italia alle Olimpiadi di Parigi del 2024: incetta di medaglie – per la precisione 46, 6 in più rispetto a Tokyo – ma ci si abitui ad altri e nuovi protagonisti perché né Gianmarco Tamberi né Marcell Jacobs bisseranno l’oro di quattro anni fa. Di più: se Gimbo riuscirà comunque a centrare una medaglia, per il velocista la delusione sarà totale perché non salirà nemmeno sul podio.

Bastone e carota per la spedizione Azzurra: no, non sono le nostre bislacche farneticazioni, né tantomeno quelle di qualche opinionista da bar o da social. Semmai, si tratta delle previsioni del Virtual Medal Table (VMT) del gruppo Nielsen che, va detto subito, sono in costante aggiornamento e lo saranno fino al periodo immediatamente antecedente ai Giochi.

Come viene stilato il Virtual Medal Table

Società di livello mondiale che si occupa di analisi e statistiche, Nielsen sviluppa il Virtual Medal Table – ovvero un medagliere virtuale – tenendo conto “dei dati disponibili sui risultati delle principali competizioni mondiali e continentali che si sono svolte dai Giochi estivi del 2021″.

Partendo da qui, si aggiorna un medagliere in continua evoluzione con il dettaglio degli ori, degli argenti e dei bronzi di ciascuna disciplina e di ognuna delle Nazioni partecipanti. Di più, si arriva perfino a prevedere il risultato del singolo atleta.

Il medagliere delle Olimpiadi 2024 a una settimana dai Giochi

Nessuno come gli Stati Uniti: e non sarebbe una novità. Team USA sarà la nazione con più ori (37) e più medaglie (123). Seguono, nell’ordine, Cina (36 ori, 87 medaglie), Gran Bretagna (14, 62), Francia (29, 56), Australia (13, 48).

Al settimo posto l’Italia: stesse medaglie del Giappone (46) ma un oro in meno (12 a 11). Chiudono la top 10 Germania, Paesi Bassi e Repubblica di Corea.

Il bilancio degli Azzurri: meglio di Tokyo

Saranno 403 – tra atlete e atleti – gli Azzurri ai Giochi: 209 uomini e 194 donne per una spedizione da record e una partecipazione mai così numerosa.

46 medaglie complessive in 20 discipline così divise: 11 ori, 20 argenti e 15 bronzi. Sul podio 6 volte in più rispetto al Giappone (dove l’Italia conquistò 40 medaglie: 10 ori, 10 argenti e 20 bronzi) e, sulla carta, la miglior prestazione di sempre in piscina.

Dal nuoto e dalla scherma il maggior numero di medaglie, 7 per ciascuna disciplina, 4 dal ciclismo (nessuna d’oro).

Chi sono gli 11 italiani medaglia d’oro

Eccoli, gli 11 Azzurri sul gradino più alto del podio. Giovanni De Gennaro nella canoa; Aziz Abbes Mouhiidine (argento ai Mondiali) e Irma Testa nella boxe; Tommaso Marini, Alice Volpi e la squadra femminile nel fioretto/scherma; l’Italvolley femminile di Velasco ed Egonu; Thomas Ceccon nel nuoto; Elena Micheli nel pentathlon moderno; Vito Dell’Aquila nel taekwondo; Ruggero Tita e Caterina Banti nella vela.

L’atletica fa flop, Sinner solo terzo

La grande delusione arriverebbe dall’atletica: neanche uno dei cinque ori di Tokyo confermato. Tamberi a medaglia (al massimo un argento per Gimbo che ha dato forfait al meeting di Ancona) e Jacobs giù dal podio.

La 4×100 maschile? Solo bronzo, stessa sorte per il triplista Andy Diaz per un magrissimo bottino di 3 medaglie complessive.

Altra debacle pronosticata, quella del tennis: Jannik Sinner non tornerebbe a mani vuote ma gli vengono attribuiti un terzo posto e la medaglia di meno valore.