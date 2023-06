Olympiacos, niente rinnovo di contratto per Papastathopoulos

Da sabato 1° luglio, l'ex Arsenal, Borussia Dortmund, Milan e Genoa, 35 anni, sarà libero di cercarsi un'altra squadra

28-06-2023 16:30

Al termine di un’annata piuttosto deludente da parte dell’Olympiacos, conclusa al terzo posto e quindi non centrando i due piazzamenti necessari, in Grecia, validi per la qualificazione ai preliminari di Champions League, la società del Pireo è in fase di svecchiamento totale della rosa.

Che non risparmierà nemmeno un’istituzione del calcio ellenico come il difensore Sokratis Papastathopoulos: all’ex Arsenal, Borussia Dortmund, Milan e Genoa, 35 anni, non verrà rinnovato il suo contratto, in scadenza il 30 giugno.