Opel investe nel mondo esports insieme al team Giants

Giants, l'importante organizzazione di esports, e Opel, il gigante dell'automotive, hanno unito le forze in una nuova partnership mirata a promuovere l'ultimo prodotto di Opel, la Opel Corsa Elettrica. Questa alleanza strategica è incentrata su sforzi di marketing per attirare un pubblico più giovane verso la Corsa.

23-09-2023 13:45

Nato con i videogame, è già un superesperto di eSports. Ha fatto nascere diverse iniziative di settore e sa tutto, ma veramente tutto, di quello che ruota dentro e intorno al mondo dello sport virtuale. Per Virgilio Sport approfondisce e racconta l’eSport a 360 gradi con l’esperienza di un giovanissimo veterano.

Tutto sulla collaborazione

La grande presentazione della nuova Opel Corsa Elettrica è prevista per il 26 settembre e l’evento si terrà presso la sede di Giants Gaming a Malaga, in Spagna. Questa festa di lancio comprenderà una presentazione mediatica e un evento dedicato ai fan, rivolto agli appassionati sostenitori di Giants. Tra i momenti salienti dell’evento ci saranno le apparizioni dei popolari content creator e influencer di Giants, oltre a competizioni gaming in diversi generi, comprese gare di simulazione di guida. I potenziali acquirenti potranno attendere con impazienza di acquistare la Corsa a partire da ottobre.

Giants e Opel sono pronti a collaborare su una serie di promozioni e attivazioni incentrate sulla Corsa Elettrica. Giants ha indicato che “streamer con un seguito consistente di milioni di persone parteciperanno a campagne per far conoscere la nuova Corsa al giovane pubblico.”

Le parole del CEO

José Ramón Díaz, CEO di Giants, ha condiviso le sue opinioni su questa collaborazione, affermando: “Il pubblico degli esports e i consumatori di contenuti di gioco sono prevalentemente giovani, e siamo, senza dubbio, il veicolo perfetto per presentare la nuova Corsa a questo pubblico. Gli esports rappresentano l’innovazione, e sappiamo che Opel è un marchio leader che cerca sempre di fare la differenza con ogni lancio. Pertanto, è una collaborazione naturale che ci riempie di gioia, e siamo fiduciosi nel suo successo.”

Vincent Lehoucq, Direttore di Opel in Spagna e Portogallo, ha condiviso con entusiasmo l’idea di presentare la Corsa Elettrica presso la sede di Giants. Ritiene che la nuova auto saprà conquistare fortemente un pubblico più giovane, rendendo questa partnership un’opportunità entusiasmante sia per Giants che per Opel.

Continuano gli investimenti nel mondo esports

Questa partnership tra Opel e Giants non è un caso isolato. Negli ultimi anni, sempre più marchi automobilistici si sono avvicinati agli esports per raggiungere un pubblico giovane e appassionato di gaming. Ad esempio, marchi automobilistici come BMW, Audi e Mercedes-Benz hanno stretto alleanze con squadre di esports di alto livello o hanno organizzato eventi legati al gaming.

Queste collaborazioni non solo offrono un’opportunità unica per i marchi automobilistici di promuovere i loro veicoli a un nuovo pubblico, ma dimostrano anche quanto siano interconnessi il mondo dei giochi e l’industria automobilistica. Sembra che sempre più marchi vedano gli esports come un terreno fertile per l’innovazione e il coinvolgimento dei consumatori.