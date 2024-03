Open Var: la rivelazione di Rocchi su Di Bello, l’audio su gol annullato contro l’Inter

Puntata caldissimdi Open Var. Rocchi svela il grave errore commesso in Inter-Atalanta e si sofferma sulle prove degli arbitri Di Bello e Marchetti

Torna Open Var, l’approfondimento settimanale in onda su Dazn, ed è una puntata particolarmente calda, quella che va in onda nel post Napoli-Juventus. Sì, perché Rocchi parla di Di Bello, reduce dall’arbitraggio horror di Lazio-Milan, e, inoltre fa il punto su un’altra gara assai controversa e che ha portato al duro sfogo di Percassi: Inter-Atalanta.

Furia Atalanta per gol annullato contro l’Inter: l’audio

Si parte da Inter-Atalanta, recupero della 21a giornata stravinto dalla capolista. La sfuriata di Percassi è legata a due episodi: il gol annullato a De Ketelaere e l’azione che ha portato al rigore per i padroni di casa. Siamo al 10′, quando CDK porta in vantaggio gli orobici. In sala Var Di Paolo e l’assistente Marini giudicano di “poca entità” il contatto tra Bastoni e Miranchuk. Poi si soffermano sull’atalantino e il suo braccio largo: “È mano, cambia direzione”, si sente. Colombo viene richiamato all’on field review e annulla la rete.

Inter-Atalanta, Rocchi e l’errore commesso in occasione del rigore

Nell’azione del rigore a favore dell’Inter ha creato non poche tensioni la bandierina alzata dall’assistente per segnalare l’uscita dal campo del pallone su un cross, rivelatasi poi sbagliata. “Lo riteniamo un errore molto grave e non possiamo permettercelo – ha commentato il designatore Gianluca Rocchi -. Non si può permettere di mettere fuori gioco il Var: in questa circostanza è stato bravo Colombo a non fischiare, consentendo così al Var di intervenire e assegnare un rigore corretto”.

Lazio-Milan: disastro Di Bello e la rivelazione di Rocchi

Da Percassi a Lotito: a far infuriare un altro patron, questa volta della Lazio, è stato l’arbitraggio di Di Bello in occasione del match d’apertura della 27a giornata contro il Milan. Sul contrasto Maignan e Castellanos non ritenuto da rigore, Rocchi dice: “Un episodio al limite: se avesse concesso il penalty avremmo accetto il verdetto del campo”. Il designatore ha poi analizzato i tre rossi che hanno costretto i biancocelesti a finire la partita in otto, rivelando un messaggio ricevuto proprio da Di Bello: “Mi ha scritto che gli dispiaceva perché avrebbe potuto fare meglio. È mortificato. Io mando fuori quelli che non stanno meglio: l’arbitro va recuperato il prima possibile”.

Torino-Fiorentina, furia Cairo e il giudizio su Marchetti

Da Parcassi a Lotito, a Cairo. Anche il numero uno del Torino ha alzato la voce per l’arbitraggio di Marchetti in occasione della sfida con la Fiorentina. “Per Marchetti credo sia un discorso d’esperienza: avrebbe potuto gestire meglio la situazione in merito all’espulsione di Ricci – afferma Rocchi -. Va bene sanzionare chi protesta, ma prima va fischiata l’irregolarità. L’offesa non è mai accettata, ma l’esperienza aiuta a gestire certe cose. Cosa ho detto a Marchetti? Che la bravura di un arbitro consiste nel superare l’errore e tornare in modo positivo”.