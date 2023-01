Operazione urgente: Magnussen verso l'addio alla Daytona

13-01-2023 18:29

Brutta notizia per Kevin Magnussen. A poco meno di due mesi dall’inizio della stagione di Formula 1 il pilota danese della Haas è stato sottoposto a un intervento chirurgico urgente alla mano sinistra per rimuovere una ciste al polso. Questa disavventura costerà all’ex McLaren la possibilità di partecipare alla 24 Ore di Daytona in programma il 28-29 gennaio prossimi con il team MDK Motorsports, a bordo della Porsche 911 GT3R.

Magnussen avrebbe dovuto correre con il padre Jan e Mark Kvamme, ma l’operazione richiederà almeno due settimane di riposo. L’inizio del Mondiale di Formula 1, previsto per il 5 marzo in Bahrain, sembra al sicuro, mentre è improbabile la partecipazione del danese alla gara di durata.

“Mi faceva male il polso – ha scritto Magnussen sul suo profilo Instagram. Sono andato dal dottore per un controllo e mi ha trovato una ciste che deve essere rimossa immediatamente, così da poter essere pronto per l’inizio della stagione di Formula 1. E’ una procedura innocua, non comporta rischi, ma avrò bisogno di riposo. Devo aspettare e vedere cosa succederà e cosa mi dirà il medico, ma è molto improbabile che io possa partecipare alla gara di Daytona”.