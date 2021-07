Ora è ufficiale: Frabotta in prestito al Verona

Adesso è ufficiale: dopo le trattative delle ultime ore e le visite mediche, il Verona ha comunicato ufficialmente l’acquisto di Gianluca Frabotta dalla Juventus e si trasferisce al Verona.

Il laterale classe 1999 nelle scorse due stagioni ha collezionato 18 presenze tra Serie A, Coppa Italia e Champions League con la maglia bianconera, mettendo a segno una rete in Coppa Italia contro la SPAL.

Una nuova avventura, per lui, che è cresciuto nelle giovanili del Bologna per poi giocare nel Renate e nel Pordenone, in Serie C, centrando con quest’ultimo la promozione in Serie B, esordendo in A con la Juventus nell’agosto del 2020, nella gara contro la Roma.

Frabotta si trasferisce al Verona, alla corte di Eusebio Di Francesco, che cercava un laterale con le sue caratteristiche. in prestito con diritto di opzione e contro-opzione.

OMNISPORT | 30-07-2021 22:30