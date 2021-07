Ora è ufficiale: Pezzella è un nuovo giocatore dell'Atalanta

Rinforzo sulla fascia sinistra per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Il club orobico ha ufficializzato – attraverso una nota apparsa sul sito della società – l’arrivo del difensore classe 1997 Giuseppe Pezzella dal Parma.

“Atalanta B.C. comunica l’acquisto del calciatore Giuseppe Pezzella dal Parma a titolo temporaneo con diritto di opzione e obbligo al verificarsi di determinate condizioni”.

Atalanta e Parma hanno raggiunto sulla base del prestito con diritto di riscatto, che si trasformerà in obbligo al raggiungimento della ventesima presenza ufficiale oltre alla qualificazione della squadra nerazzurra alla Champions League 2022-2023. Pezzella ricoprirà il ruolo di vice Gosens nel 3-5-2 di Gasperini.

𝐁𝐄𝐍𝐕𝐄𝐍𝐔𝐓𝐎 𝐏𝐄𝐙𝐙𝐄𝐋𝐋𝐀

Giuseppe #Pezzella è un nuovo giocatore dell’Atalanta! 🙌🏼 Benvenuto Giuseppe! 💪🏼

Giuseppe Pezzella is a new Atalanta player! 🤝 Welcome Giuseppe! 🤩#GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/zmZbmYNDNI

— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) July 27, 2021

Si conclude dopo due stagioni l’avventura di Pezzella al Parma. Il 24enne calciatore napoletano ha collezionato 46 presenze in Serie A e 2 in Coppa Italia con la maglia dei ducali. Poi la chiamata dell’Atalanta e il trasferimento a Bergamo con la possibilità di disputare la Champions League: l’avventura in nerazzurro è ufficialmente iniziata.

OMNISPORT | 27-07-2021 12:46