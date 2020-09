Ora è ufficiale: Suarez è dell'Atletico Madrid

Il giro d’attaccanti tra Madrid, Barcellona e Torino si completa. Dopo il passaggio di Alvaro Morata alla Juventus, Luis Suárez si trasferisce ufficialmente all’Atlético Madrid.

Ad annunciare il trovato accordo con il club dei colchoneros è stato il Barcellona attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale. “FC Barcellona ed Atletico Madrid hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del giocatore Luis Suarez. La società di Madrid pagherà all’FC Barcellona 6 milioni di euro in bonus. L’FC Barcellona esprime pubblicamente la sua gratitudine a Luis Suarez per il suo impegno e per la sua dedizione e gli augura buona fortuna e successo per il futuro”.

L’Atletico Madrid mette dunque a segno uno dei colpi più importanti dell’intera sessione estiva di calciomercato, assicurandosi uno dei migliori centravanti al mondo. A lungo accostato alla Juventus nelle scorse settimane, resta quindi in Spagna e continuerà ad essere uno dei protagonisti assoluti della Liga. Classe 1987, lascia il Barcellona dopo aver vinto quattro campionati, quattro Coppe di Spagna, due Supercoppe di Spagna, una Champions League ed un Mondiale per club. Con i blaugrana, in sei stagioni, ha segnato 198 gol in 283 partite.

OMNISPORT | 24-09-2020 07:30