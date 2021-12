Oroscopo 2022: Ok Spalletti e Ibra-Bilancia, rischia il Cancro Lautaro

31-12-2021 08:54

Chi vincerà lo scudetto? Ci saranno allenatori a rischio esonero? L’Italia riuscirà a conquistare il pass per i Mondiali? Chiediamolo alle stelle. Non è vero ma ci credo, quasi impossibile non consultare l’oroscopo a inizio anno. C’è chi, come il ct Mancini non riesce a fare a meno di chiedere consigli astrologici al suo consulente di fiducia (Riccardo Sorrentino), un po’ come faceva Liedholm quando aveva dei dubbi di formazione e c’’è chi è scettico. Ma vediamo cosa dicono gli astri per il 2022

ARIETE – Il carattere impulsivo dei nati sotto questo segno, come Spalletti e Inzaghi, non porterà contraccolpi. Per le stelle saranno loro due a giocarsi il titolo di campione d’Italia. Con Urano in Toro per tutto l’anno e con Giove a favore da maggio a settembre si prevede un anno più che positivo. E vale anche per lo sfortunato Leonardo Spinazzola, Ariete anche lui, che tornerà come e più forte ancora di prima.

TORO – Sono calmi e pazienti i nati sotto questo segno ma quando si arrabbiano possono scatenare una bufera, come nel caso di Leo Bonucci che dovrà guardarsi dall’influenza di Saturno in Acquario. Dalla sua parte c’è Plutone ed è una buona notizia per il Toro Andrea Pirlo che dovrebbe tornare ad allenare.

GEMELLI – E’ scritto nelle stelle il destino di Insigne, nativo dei Gemelli. L’oroscopo dice che le occasioni migliori arriveranno da lontano. Giove in Pesci vi farà badare soprattutto all’aspetto economico mentre Saturno in Acquario vi porterà a scelte che saranno eccellenti sia per le finanze che per la carriera. Tutto chiaro, no?

CANCRO – Per i nati sotto questo segno attenzione: passerete dall’euforia alla tristezza in poco tempo e viceversa, cosa cui è già abituato il Cancro Zaniolo, meno invece Lautaro Martinez. Per l’interista si prevede un finale di stagione difficile per il transito dissonante di Giove mentre Urano suggerisce di cambiare qualche abitudine.

LEONE – Potrebbe finire con un clamoroso addio a fine stagione l’avventura del Leone Allegri alla Juventus mentre Giorgio Chiellini potrebbe decidere di lasciare il calcio. Saturno e Urano disarmonici vi potrebbero far sentire instabili sul lavoro, ma da ciò trarrete forza e vi saprete esprimere al meglio nelle difficoltà. Ci saranno nuove proposte che vi spingeranno a viaggiare a partire da maggio.

VERGINE – Non sono molti i calciatori famosi della Vergina, spicca McKennie che in primavera sarà decisivo e vivrà momenti importanti così come d’Ambrosio. Troverà una panchina di serie A anche Roberto Donadoni.

BILANCIA – La bella notizia è che Saturno sarà in aspetto favorevole praticamente per tutto l’anno e possono pertanto stappare una bottiglia i milanisti Pioli, che centrerà un posto in Champions e Ibrahimovic che potrebbe prolungare il contratto. L’oroscopo è chiaro: chi aspetta di chiudere un accordo o magari di trovare una gratifica sul lavoro si potrebbe trovare accontentato. Sicuramente i mesi di marzo e aprile saranno molto importanti con una specie di revisione che arriverà già nei primi giorni del mese stesso.

SCORPIONE – E’ l’anno della rinascita per gli Scorpione Dybala e Chiesa, che hanno chiuso il 2021 infortunati. Con Giove nella costellazione dei Pesci sarà un anno ricco di prospettive interessanti, di bellissime notizie sul piano finanziario e con affari che finalmente troveranno una eccellente conclusione dopo tanto tempo. Secondo l’oroscopo potrebbero presentarsi opportunità per viaggiare.

SAGITTARIO – E’ ambigua la situazione per i Sagittario Mancini e Jorginho: il ct tanto potrebbe rompere con la Nazionale per accettare un club a giugno – che vorrebbe dire aver fallito la qualificazione ai Mondiali – tanto approfittare dell’ingresso favorevole di Giove nella seconda metà dell’anno per andare in Qatar a vincere.

CAPRICORNO – Per i Capricorno come Locatelli il 2022 potrebbe essere l’anno della definitiva affermazione. Vvrete un sostegno valido dal pianeta della fortuna Giove, il quale vi regalerà delle occasioni molto favorevoli e magari quelle per le quali avete atteso a lungo, però sarà doveroso fare sacrifici, essere molto pazienti e non essere impulsivi. In più Urano vi permetterà di esprimere al massimo il vostro talento e verrà riconosciuto il vostro valore.

ACQUARIO – l’anno che sta per arrivare secondo l’oroscopo sarà un anno di “raccolta” di ciò che avete seminato in precedenza: vale per Bernardeschi e Barella ma anche per Cristiano Ronaldo. Saturno continuerà a far crescere la vostra scalata. Marte in Gemelli, da fine agosto in poi, vi renderà inarrestabile e ogni passo sarà un successo. La speranza è che, per Cr7, valga solo per i successi col Manchester e non col Portogallo possibile avversario dell’Italia ai playoff Mondiali.

PESCI – E’ l’anno della rivincita per Donnarumma, Immobile e tutti i nati sotto il segno dei Pesci. In arrivo un successo travolgente. Grandi le opportunità, anche in linea con sogni e aspirazioni: sul piano della fortuna questo 2022 sarà sicuramente il vostro anno, perché Giove sarà presente nella vostra costellazione e dunque con una carica di buona sorte che vi permetterà di fare ciò che probabilmente reputavate quasi impossibile.

