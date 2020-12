Orsato, la 'fede' vicentina fa discutere

Il Vicenza, quindicesimo in Serie B con 9 punti all’attivo, ha un tifoso tanto ‘illustre’ quanto, potenzialmente, assai scomodo: si tratta di Daniele Orsato, arbitro della sezione di Schio e originario di Montecchio Maggiore, comune della provincia vicentina.

Un’ammissione arrivata nel corso della partecipazione ad una tv locale veneta, TVA Vicenza, che ha fatto discutere per il semplice fatto che Orsato fa parte della Commissione Arbitri Nazionali di A e B, da quest’anno riunite in un unico organo.

Queste le sue parole riportate da ‘La Gazzetta dello Sport’: “Seguo il Vicenza esasperatamente. Ieri sera (domenica, ndr) guardavo la partita poi stamattina mi sono sentito con un messaggio con Gianni Grazioli (direttore generale della AIC, anche lui vicentino, ndr) e anche ieri sera speravo arrivassero ‘sti tre punti benedetti. Vi seguo, sento le telecronache, con quanto amore spingiamo questo Vicenza, speriamo ci sia un’inversione nei risultati e che Di Carlo possa portare la squadra sempre più in alto, speriamo. In bocca al lupo a tutti e soprattutto al Vicenza, forza Vicenza”.

Dichiarazioni che avrebbero colto di sorpresa anche i vertici dell’AIA, per nulla pronti ad un’uscita così netta e di parte proveniente da colui che a fine agosto è stato designato dall’UEFA per arbitrare la finale di Champions League tra PSG e Bayern Monaco.

In attesa di nuovi sviluppi, l’AIA non dovrebbe prendere dei provvedimenti ufficiali contro Orsato, che comunque non avrebbe potuto dirigere le gare del Vicenza per evidenti motivi di natura geografica. E’ certo che, però, proprio nell’anno della riunificazione della CAN di A e B, queste parole stonano con il nuovo contesto venutosi a creare all’interno del mondo arbitrale.

OMNISPORT | 09-12-2020 12:27