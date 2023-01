Orsolini illude il Bologna, l’Atalanta non ci sta e rimonta: 1-2

09-01-2023 23:14

La 17ª giornata di serie A si chiude con Bologna – Atalanta, squadre a caccia di punti per continuare la corsa verso i rispettivi obiettivi.

A partire meglio è la formazione di Thiago Motta che dopo appena 6’ trova il mancino di Orsolini su cui nulla può Musso e fa 1 a 0. Bellissima la dedica con il dico al cielo per Sinisa. La prima frazione di gioco è tutta ad appannaggio dei rossoblù che non concedono sostanzialmente nulla ai bergamaschi.

Gasperini decide che bisogna cambiare marcia e nell’intervallo inserisce Zappacosta e Boga per gli spenti Hateboar e Pasalic. Mossa vincente perché l’ex Sassuolo torna ad essere decisivo. Passano appena 2’ ed è pareggio proprio con Boga che invita alla conclusione Koopmeiners, sinistro violento da fuori area, Skorupski battuto e 1-1. Al minuto 58 la rimonta è già completata: l’ispiratissimo Boga mette una palla perfetta in profondità per Hojlund, l’attaccante si avventa e supera il numero uno di casa in uscita.

Ora è Thiago Motta ad affidarsi alla panchina ma il risultato non cambia più. Vince l’Atalanta che aggancia le romane al 5° posto in classifica con 31 punti.