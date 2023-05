Osasuna, colpaccio da Conference League contro l'Athletic Bilbao. Il Maiorca supera il Valencia

Tante emozioni anche nei posticipi del turno infrasettimanale della Liga Spagnola, che ora si prepara agli ultimi 180'

26-05-2023 12:36

Emozioni a tutto andare nella Liga spagnola, specialmente in zona europea. Anche i posticipi del giovedì nel turno infrasettimanale valevole per la trentaseiesima e terzultima giornata, hanno regalato ribaltoni e sparigliato le carte – specialmente nella corsa al piazzamento Conference League – a 180′ dal termine delle ostilità. Il derby navarr0-basco tra Osasuna e Athletic Bilbao, infatti, ha visto la formazione di Pamplona imporsi per 2-0 e agganciare Unai Simon e compagni al settimo posto a 50 punti. In un Estadio El Sadar ribollente di entusiasmo, la partita viene decisa nel secondo tempo: dopo cinque minuti dal rientro dagli spogliatoi, l’ex Crotone, Sampdoria e Maiorca Ante Budimir che devia di testa in fondo al sacco – sorprendendo un più che mai colpevole Unai Simon – un cross dalla destra di Moncayola. Al 77′, quindi, arriva la rete del raddoppio navarro: la conclusione vincente, sugli sviluppi di un palo colpito da Abde su calcio di punizione, è quella di Lucas Torro.

Nell’altro posticipo della trentaseiesima giornata, il Valencia paga dazio nelle isole Baleari contro il Maiorca: 1-0 firmato dal “Pirata” Vedat Muriqi al minuto 64. Gara iniziata con lo striscione, esposto dai ventidue in campo, all’ingresso, “Racistas, fura del futbol!”, ovvero “Razzisti, fuori dal calcio!”, con chiaro riferimento ai fatti del Mestalla riguardanti l’attaccante del Real Madrid Junior Mestalla, apostrofato da tutto lo staio valenciano. Maiorca che sale in classifica a quota 47, Valencia fermo a 40.