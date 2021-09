Osimhen scatenato, sesta vittoria di fila per il Napoli. Cagliari ko

Sesta vittoria consecutiva per il Napoli di Luciano Spalletti: gli azzurri regolano in scioltezza anche il Cagliari di Mazzarri, piegato per 2-0, e restano al comando della classifica di Serie A da soli a punteggio pieno con 18 punti conquistati.

Grande protagonista della sfida del Maradona è ancora una volta Osimhen, che segna la sua sesta rete nelle ultime quattro partite disputate e guadagna il calcio di rigore poi trasformato da Lorenzo Insigne. Dai partenopei segnali importanti anche in difesa, con appena due reti subite in sei gare. Rossoblu penultimi a due punti.

LA GARA

Parte subito forte il Napoli, al 12′ i padroni di casa passano in vantaggio con Osimhen, che raccoglie in area un suggerimento di Zielinski e batte Cragno. I campani continuano a fare la partita, e creano altre occasioni con la punta nigeriana e Fabian Ruiz, Cagliari non pervenuto.

Ripresa, non cambia lo spartito, il Napoli attacca con fiducia e, dopo due occasioni di Insigne e Osimhen, raddoppia al 57′. Il nigeriano, straripante, viene steso in area da Godin: dal dischetto Insigne non sbaglia.

Spalletti fa rifiatare i titolari e dà spazio a Lozano, Elmas, Ounas e Petagna (dentro per Osimhen, che esce tra gli applausi). Il Napoli chiude gestendo e senza soffrire praticamente nulla: una vittoria convincente, che dà fiducia in vista dell’impegno di Europa League e della prossima insidiosa partita di campionato contro la Fiorentina al Franchi.

OMNISPORT | 26-09-2021 22:42