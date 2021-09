Grazie per aver seguito con noi la diretta scritta di questo match. Arrivederci alle prossime partite di Serie A.22:41

Il Napoli ingrana la sesta e continua a guidare il campionato di Serie A. Agli azzurri bastano le reti di Osimhen ed Insigne (su calcio di rigore) per regolare un Cagliari troppo rinunciatario al Diego Armando Maradona. Prova di forza della squadra di Spalletti, capace di dominare il possesso palla e soffrire pochissimo le folate offensive dei rossoblu. I partenopei continuano a vincere, mentre i sardi - nonostante il cambio in panchina - continuano ad essere in crisi di risultati.22:41

90'+3' FINISCE LA PARTITA: Napoli batte Cagliari 2 a 0.22:38

90' Segnalati tre minuti di recupero dall'arbitro Piccinini.22:35

90' OCCASIONE NAPOLI! Ounas, dopo aver vinto un rimpallo, parte palla al piede col sinistro e serve dentro l'area di rigore Petagna. Conclusione mancina del centravanti azzurro murata da Cragno.22:35

88' SOSTITUZIONE NAPOLI: esce Fabian Ruiz, entra Demme.22:33

87' Prova l'azione personale Elmas che, dopo un paio di finte, prova l'ingresso in area di rigore. Recupero provvidenziale di Zappa in calcio d'angolo.22:33

85' SOSTITUZIONE CAGLIARI: esce Lykogiannis, entra Pereiro.22:30

85' SOSTITUZIONE CAGLIARI: esce Strootman, entra Grassi.22:30

84' OCCASIONE NAPOLI! Si accende improvvisamente Lozano che, accentrandosi da sinistra, parte palla al piede e conclude col destro dal limite dell'area: destro centrale da ottima posizione.22:30

80' Elmas d'esterno trova Lozano sulla corsia mancina. Il messicano va via in velocità e mette in mezzo per Petagna in area di rigore: anticipo di Godin in scivolata.22:25

77' SOSTITUZIONE NAPOLI: esce Insigne, entra Ounas.22:26

77' SOSTITUZIONE NAPOLI: esce Osimhen, entra Petagna.22:26

76' AMMONIZIONE NAPOLI: cartellino giallo per Elmas.22:25

73' Insigne prova ad illuminare la manovra azzurra con un'invenzione sulla destra per l'inserimento di Di Lorenzo. L'esterno partenopeo, però, non riesce a controllare il pallone in area di rigore.22:18

70' OCCASIONE NAPOLI! Prova la percussione in area di rigore Insigne, fermato dalla difesa del Cagliari. Pallone che rimane a disposizione di Anguissa che calcia forte col destro: palla fuori di pochissimo.22:15

69' SOSTITUZIONE NAPOLI: esce Zielinski, entra Elmas.22:16

69' SOSTITUZIONE NAPOLI: esce Politano, entra Lozano.22:16

68' SOSTITUZIONE CAGLIARI: esce Deiola, entra Keita.22:15

68' SOSTITUZIONE CAGLIARI: esce Walukiewicz, entra Ceppitelli.22:15

66' AMMONIZIONE NAPOLI: cartellino giallo per Osimhen.22:15

64' OCCASIONE NAPOLI! Mario Rui trova sulla verticale Anguissa che, dopo un paio di finte, torna dal portoghese. L'esterno azzurro tocca per Insigne che mette in mezzo per l'accorrente Zielinski: destro fuori di pochissimo.22:09

62' Verticalizzazione dalle retrovie di Walukiewicz per l'inserimento in area di rigore di Deiola. Colpo di testa del centrocampista rossoblu che non impensierisce Ospina.22:07

60' Calcio di punizione battuto da Insigne: destro a giro, facile preda di Cragno.22:05

59' AMMONIZIONE CAGLIARI: cartellino giallo per Walukiewicz.22:06

57' GOL SU RIGORE! NAPOLI-Cagliari 2-0! Rete di Insigne. Esecuzione perfetta del capitano del Napoli. Destro a mezz'altezza, solo sfiorato da Cragno, che mette a segno il raddoppio azzurro.



Guarda la scheda del giocatore Lorenzo Insigne22:03

56' RIGORE PER IL NAPOLI! Osimhen supera nell'uno contro uno Godin che, sulla sterzata del centravanti nigeriano, lo stende in area di rigore. Decisione ineccepibile di Piccinini.22:01

53' Incredibile azione di Osimhen palla al piede. Dalla propria trequarti, dopo aver superato Godin in velocità, arriva fino al limite dell'area di rigore e prova la conclusione col destro: Cragno risponde presente.21:58

51' Bello scambio sulla trequarti offensiva del Napoli. Mario Rui si libera al limite dell'area, ma apre sulla sinistra per Insigne: destro del capitano partenopeo deviato in angolo.21:56

49' Insigne si addormenta su un pallone velenoso sulla trequarti, lanciando la ripartenza del Cagliari. Lykogiannis sulla sinistra, però, al posto di crossare prova una conclusione velleitaria col sinistro: palla fuori.21:54

46' RIPARTE IL MATCH: pallone gestito dalla squadra di Mazzarri.21:50

Il Napoli chiude in vantaggio la prima frazione di gioco al Diego Armando Maradona. Gli azzurri sbloccano subito il match grazie alla quarta rete in campionato di Osimhen su assist perfetto di Zielinski, e da quel momento mantengono il pieno controllo della partita. Gli uomini di Mazzarri, nonostante un atteggiamento attendista, hanno creato qualche pericolo alla retroguardia pertenopea senza però impegnare Ospina. Servirà qualcosa in più al Cagliari nel secondo tempo.21:38

45' FINISCE IL PRIMO TEMPO: Napoli-Cagliari 1-0.21:34

44' Calcio d'angolo ad uscire di Insigne verso il centro dell'area di rigore. Respinge la difesa del Cagliari, ma fuori area è ben appostato Zielinski: destro al volo, alto sopra la traversa.21:32

42' Momento positivo del Cagliari in questo finale di primo tempo. Soffre sulla catena di destra il Napoli, a causa della continua spinta di Lykogiannis.21:31

39' Si ripropone in avanti la squadra di Mazzarri. Lancio in profondità per Joao Pedro, che si appoggia all'indietro per Lykogiannis. Cross del laterale rossoblu sul secondo palo per Nandez, anticipato in maniera provvidenziale da Mario Rui.21:28

36' Campanile in area di rigore del Cagliari su cui si avventa il solito Osimhen. Sponda dell'attaccante partenopeo per Politano che calcia col sinistro: para in due tempi Cragno.21:25

34' Cagliari che non riesce ad uscire dalla propria metacampo. La pressione degli azzurri è davvero asfissiante per gli uomini di Mazzarri.21:22

31' Fabian Ruiz fa viaggiare sulla corsia sinistra Mario Rui. Cross di prima intenzione del portoghese verso l'area di rigore: anticipo della difesa cagliaritana sul solito Osimhen.21:19

29' Calcio di punizione battuta col mancino tagliato da parte di Politano: svetta di testa Osimhen, ma sfiora soltanto.21:17

27' Il Napoli esce bene con il palleggio dalla pressione del Cagliari. Fabian Ruiz parte palla al piede e prova a calciare col sinistro: palla fuori.21:15

24' OCCASIONE NAPOLI! Lancio dalle retrovie a cercare Osimhen in contropiede. L'attaccante nigeriano punta la difesa rossoblu e scarica un destro terrificante da fuori area: palla fuori di poco.21:13

21' Il Napoli continua ad attaccare sulla fascia destra difensiva del Cagliari, dove Zappa è costantemente in difficoltà contro Insigne e Mario Rui.21:09

18' OCCASIONE CAGLIARI! Calcio d'angolo per la formazione sarda sul secondo palo. Spunta Caceres col destro che, complice una deviazione, non trova la porta per questione di centimetri.21:08

14' Napoli costantemente in pressing offensivo, non lascia spazi alla ripartenza del Cagliari. Gli uomini di Spalletti stanno dominando in tranquillità il possesso del pallone.21:03

11' GOL! NAPOLI-Cagliari 1-0! Rete di Osimhen. Ottima palla in profondità di Anguissa per l'inserimento a destra di Zielinski. Il fantasista polacco mette dentro un assist perfetto sul primo palo per Osimhen, pronto a ribattere in rete col destro. Cragno battuto e Napoli in vantaggio.



Guarda la scheda del giocatore Victor Osimhen21:00

9' Calcio d'angolo battuto verso il cuore dell'area da Politano col mancino. Anticipato d'un soffio Koulibaly che aveva trovato il tempo per staccare di testa.20:58

6' Ripartenza veloce dei sardi guidata da Joao Pedro. Brasiliano che serve l'inserimento di Deiola che, a sua volta, sposta il pallone a sinistra per Lykogiannis. Cross del laterale greco ribattuto dalla difesa partenopea.20:54

4' Napoli che, come prevedibile, gestisce il pallone con tranquillità. Gli ospiti, invece, si chiudono in difesa e attendono di recuperare palla per ripartire in contropiede.20:53

2' La disposizione del Cagliari sembra comunque orientato al 4-4-2. Marin a supporto di Joao Pedro unica punta e Nandez sulla corsia di destra davanti a Zappa.20:49

1' COMINCIA IL MATCH: primo pallone gestito dalla squadra di casa.20:48

Squadre in campo a Napoli: tutto pronto agli ordini dell'arbitro Piccinini di Forlì.20:45

Mazzarri si mette sulla difensiva al Diego Armando Maradona. Al centro della difesa torna Godin, insieme a Caceres e Walukiewicz. Zappa farà l'esterno di destra, spostando Nandez alle spalle dell'unica punta Joao Pedro. Strootman dentro dal primo minuto, mentre Keita si accomoda in panchina.19:55

Spalletti non cambia la formazione che l'ha portato in cima alla classifica in questo inizio di campionato. Rrahmani parte nuovamente titolare, lasciando in panchina Manolas. Zielinski pienamente recuperato è a supporto di Osimhen, insieme a Politano ed Insigne sulla trequarti. Fuori Lozano ed Elmas, pronti a subentrare.19:53

FORMAZIONE CAGLIARI (3-5-1-1): Cragno; Caceres, Godin, Walukiewicz; Zappa, Marin, Strootman, Deiola, Lykogiannis; Nandez; Joao Pedro. A disposizione: Aresti, Keita, Bellanova, Altare, Pereiro, Oliva, Ceppitelli, Grassi, Pavoletti, Radunovic, Carboni. All. Mazzarri.19:51

FORMAZIONE NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. A disposizione: Meret, Marfella, Malcuit, Demme, J.Jesus, Elmas, Lozano, Mertens, Ounas, Petagna, Manolas, Zanoli. All. Spalletti.19:49

Il Napoli accoglie il Cagliari dell'ex Walter Mazzarri per l'ultima partita di questa domenica di Serie A. I padroni di casa andranno alla ricerca della sesta vittoria consecutiva per proseguire il grande inizio di campionato. I sardi, invece, dopo l'esonero di Semplici hanno raccolto un punto di un due partite col tecnico toscano: pari all'Olimpico contro la Lazio e sconfitta interna contro l'Empoli. 19:45

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta del match tra Napoli e Cagliari, incontro valido per la sesta giornata di Serie A.19:43