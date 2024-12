P1 Milano, i soliti Tapia e Coello conquistano il titolo. Stop per Bea Gonzalez

All'Allianz Cloud il torneo più atteso per gli appassionati italiani che ha visto, ancora una volta, protagonisti i dominatori della stagione. Attesa per le Finals

Eccoci a raccontare quel che il P1 di Milano ci impone di riferire, alla vigilia delle Premier Padel Finals di Barcellona. Una storia che si ripete, in questa stagione, con una frequenza inaudita: Arturo Coello e Agustin Tapia sono i campioni del torneo, per la prima volta ma la loro egemonia in campo non era affatto una sorpresa.

Osserviamo i numeri, che la dicono lunga: nove tornei consecutivi e 45 vittorie di fila per Arturo e Agustin, che si impongono con un doppio 6-4 su Chingotto e Galan, sconfitti ancora in finale. Nella finale femminile, Gemma Triay e Claudia Fernandez conquistano il loro sesto titolo stagionale, il secondo consecutivo dopo il Major di Acapulco. E anche per loro c’è da scommettere.

La soddisfazione in vista delle Finals

Nonostante l’evidente stanchezza il quattordicesimo torneo stagionale (su 20 giocate) finisce nelle mani di Coello e Tapia. Un preludio di quel che vedremo alle Finals 2024 dopo un anno di impressionante dominio, da parte di questa coppia?

“Dobbiamo continuare a lavorare per vincere queste partite. Grazie alla mia famiglia che è qui con me. Averli qui è fondamentale”. Non molto distante la soddisfazione di Arturo. “Siamo molto felici perché è la prima volta che vinciamo qui a Milano. E’ stata una stagione meravigliosa, stiamo facendo cose difficili da confermare. Ale e Chingotto ci hanno messo in difficoltà più di tutti e ci hanno costretto a tenere il livello altissimo”.

Vittoria femminile per Triay-Fernandez

Qualcosa di imprevisto, e di certo preoccupante, è accaduto invece nella finalissima femminile. A causa di un problema accusato a inizio match, Bea Gonzalez si è ritirata, ennesimo intoppo di una stagione sfortunata. Nel primo set erano riuscite a centrare, lei e compagna, la prima partita ma la ricaduta al muscolo pettorale ha deciso per entrambe.

Incognita infortunio

Sul 5-2, al cambio di campo, Bea torna negli spogliatoi e rientra abbracciando tutti, annunciando il suo ritiro. Adesso la sua presenza alle Finals è in dubbio. “Vincere così è un po’ strano”, ha dichiarato Gemma Triay a seguito dell’epilogo inatteso e insperato della finalissima.

“Mi dispiace moltissimo per Bea e per i problemi fisici che ha avuto in tutta la stagione. Non è mai bello per una sportiva e spero che recuperi per le Finals”. Appuntamento, dunque, a Barcellona con una incognita in più.