Padel: Cassano vince la tappa del circuito FIT TPRA

Sono davvero tanti gli appassionati che si sono avvicinati a questo sport in questi anni, non ultimi i giocatori di calcio che apprezzano moltissimo il Padel. Non fa eccezione Antonio Cassano: l’ex talento barese infatti è un assiduo frequentatore di campi di Padel e se sul rettangolo verde di calcio era tutto genio, sregolatezza e fantasia, quando gioca a padel è tutta sostanza e regolarità.

Esattamente cosi. L’ex giocatore di Bari, Roma, Real Madrid, Inter, Milan, Sampdoria e Parma non sbaglia (quasi) mai un colpo. Tutto impegno e tattica. Ed è così che ha vinto ad Albaro in provincia di Genova, il primo trofeo della sua nuova carriera sportiva da giocatore di padel in coppia con il giovanissimo Giovanni Fiorentini.

In finale battuta la coppia formata da Gestro-Bova con il netto punteggio di 6-1 6-2. Cassano ha disputato 5 partite, vincendole tutte, ma è agli ottavi di finale che c’è stata la svolta: dopo aver perso il primo set, si è scambiato di posizione con il compagno Fiorentini, ed è riuscito a “cambiare la partita” esattamente come spesso avveniva sul campo di calcio.

Prima di consacrarsi vincitori nella finalissima, il successo in semifinale contro il duo Pietro Arnulfo e Federico Moretti, altri ex calciatori di serie A, come Bortolazzi e Nappi anche loro protagonisti nel tabellone misto.

OMNISPORT | 01-03-2021 10:46