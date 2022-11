Padel, Mondiali: l’Italia femminile vola ai quarti di finale

02-11-2022 10:24

Solamente due ore e mezza di gioco spalmate su tre incontri, tanto è bastato alle nostre ragazze mondiali per battere il Messico e, dopo il successo sull’olanda, volare in testa al girone a pari merito con il Portogallo, sul sintetico dell’Aviation Club di Dubai nel DP World, il campionato del mondo per nazioni di Padel.

La capitana azzurra Marcela Ferrari decide di lasciare a riposo Sussarello e Vinci, inserendo Petrelli e Stellato che hanno battuto in 48 minuti le avversarie; 6-1, 6-3 i punteggi dei set. Il match point lo ha segnato la coppia Orsi – Tommasi nella seconda gara, chiusa agilmente con il punteggio di 6-2, 6-0. Inutile ai fini del punteggio finale, il terzo match è stato comunque vinto dalla coppia Canepa – Rullan sempre per 6-2, 6-0.

Archiviato il Messico ora tocca, come detto, al Portogallo per il primo posto del girone, un piazzamento non solo di prestigio ma una necessità strategica che permetterebbe alle azzurre di evitare ai quarti la Spagna, campionessa in carica, e favorita per il bis mondiale.