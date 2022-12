Purtroppo nell’incidente stradale che ha segnato le giovani vite di ieri sera, compare anche il nome di un giovanissimo calciatore che nella tarda mattinata di giovedì 1° dicembre è stato confermato con una nota ufficiale da parte del Padova Calcio, società della quale era tesserato e nella quale militava nell’Under 17.

Manuel Lorenzo Ntube, difensore della formazione Under17 biancoscudata, ha perso la vita in una tragica fatalità, un sinistro stradale che ha stroncato la vita di un giovanissimo.

Le condoglianze del club sono giunte in via formale attraverso questo comunicato, pubblicato sui social e sul sito della società:

“Il Calcio Padova è in lutto per la tragica scomparsa di Manuel Lorenzo Ntube, giovane difensore del nostro settore giovanile, nella formazione Under 17, la cui vita è stata spezzata ieri sera in un tragico incidente stradale. L’intera società Biancoscudata con i propri tifosi partecipa commossa al dolore e si stringe attorno ai familiari ed agli amici di Manuel”.