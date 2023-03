Padovano: “Juve risorgerà dalle sue ceneri, le manca un leader come Vialli”

L'ex giocatore bianconero: “Conoscendo la forma mentis della società, anche dovesse andare in B tornerà quella che è sempre stata”

29-03-2023 19:33

Michele Padovano, alla Juventus, è stato compagno di squadra di Luca Vialli. E oggi ha partecipato all’evento ‘Gianluca forever: ben oltre il 90”. Poi, ha parlato così: “Sicuramente un personaggio come Luca in questa Juventus manca e mancherà sempre. Per quanto riguarda i bianconeri, non entro nel merito perché quando ci sono degli iter processuali, dobbiamo aspettare che si concludano. Spero soltanto che la Juve possa riprendersi e, conoscendo la forma mentis, penso che anche se dovesse andare in Serie B ripartirà dalle ceneri e tornerà quella che è sempre stata: una grandissima società che insegna ai propri giocatori come si vince”.