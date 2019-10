Padre Pioli: l'hashtag che impazza e scatena l'ironia del web

Ieri l’hashtag in tendenza, che ha spinto un po’ tutti i media a occuparsene e a parlarne, era #Pioliout, ovvero il netto dissenso dei tifosi del Milan all’arrivo del tecnico prescelto per sostituire Giampaolo. I fan rossoneri si sono schierati in maniera compatta contro l’arrivo in panchina dell’ex tecnico di Bologna e Inter. Un no secco e deciso con tanto di minaccia di disertare lo stadio. Oggi il tema è lo stesso ma cambia qualcosa. Impazza sin dalla mattinata l’hashtag #PadrePioli.

IL TITOLO – Se infatti la Gazzetta dello sport, per sintetizzare le difficoltà che avrà il nuovo tecnico rossonero, ha titolato oggi con “Scala a Pioli”, il Corriere dello Sport è andato oltre e nel parlare del “miracolo” di salvare il Milan dalla crisi ha inserito a tutta pagina un’immagine di profilo di Pioli con la barba bianca in bella mostra titolando “Padre Pioli”.

LE REAZIONI – L’iniziativa subito è stata commentata sui social dai tifosi, rossoneri e non: “Buongiorno Milan, fatevi dare la benedizione da Padre Pioli e andatevene tutti!” o anche: “A Scala a Pioli c’ero arrivato anche io…ma Padre Pioli solo se ti fai di crack”.

L’IRONIA – Fioccano reazioni ironiche: “Dopo Padre Maronno arriva Padre Pioli, l’uomo a cui appiopparono la santitá! Padre Pioli, la grande fiction italiana ogni martedí nei migliori televisori” o ancora: “Con i profeti che girano sul twitter non mi stupirei se alla fine Padre PiolI fosse la scelta giusta per questo”.

I MIRACOLI – Il mondo del web è un fiume in piena: “Raga cmq Il Milan è in buone mani. Si è affidato a Padre Pioli per il miracolo !!” o anche: “Padre Pioli. Farà dei miracoli con questo Milan”, oppure: “Domani sarà la fine del mondo. Aggrappatevi alla fede e salite sul carro di Padre PIOli Ci guiderà verso la CL con il bel giuoco”.

LO SCETTICISMO – Oltre al sarcasmo prevale lo scetticismo: Scusate ma 2 anni di Pioli non me lo merito. Dovevamo sbaragliare tutti con un altro Top, non certo Padre PIOli”, oppure: “Salite sul carro di Padre PIOli finché siete in tempo” e ancora: “Ci sarà da ridere quando Padre Pioli porterà la squadra in ritiro punitivo a San Giovanni Rotondo” e infine: “Padre Pioli riuscirà a salvare il Milan dalla serie B ne sono sicuro…”.

