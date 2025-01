Pagelle Barcellona-Atalanta 2-2: i bergamaschi lottano ma vanno ai playoff, Scalvini ko

Esce tra gli applausi l'Atalanta dal Lluis Companys di Montjuïc: Yamal sblocca la gara, Ederson risponde. Araujo riporta avanti il Barça, Pasalic ristabilisce la parità

Giovanissima e appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

Il pareggio non basta all’Atalanta per centrare la qualificazione diretta agli ottavi di Champions League. Grande prova dei bergamaschi contro il Barcellona, con la gara che si conclude con il risultato finale di 2-2. La squadra di Gasperini termina la fase a gironi al nono posto e dovrà quindi affrontare i playoff. I blaugrana, dal canto loro, consolidano il secondo posto dietro al Liverpool.

Barcellona-Atalanta, il racconto del match

L’Atalanta scende in campo con coraggio, spinta dall’energia dei tremila tifosi bergamaschi accorsi al Lluis Companys di Montjuïc. Sugli spalti di casa, invece, regna un insolito silenzio per una notte di Champions. Nel primo tempo regna l’equilibrio, ma i bergamaschi interpretano la gara con personalità: marcatura uomo su uomo e pressing alto bastano, almeno nei primi 45 minuti, a imbrigliare il Barcellona.

L’atteggiamento propositivo dei nerazzurri sembra premiarli quando un arrembante Zappacosta trova la rete, ma il VAR spegne l’esultanza. È fuorigioco. Dall’altra parte, il Barça si affida alle fiammate del solito Yamal, sempre imprevedibile quando ha spazio per accendersi. La gara resta in bilico: si va al riposo sullo 0-0.

Nella ripresa, viene fuori la qualità del Barcellona che, in due minuti, ribalta l’inerzia della gara. Dopo un buon primo tempo dei bergamaschi, salgono in cattedra i blaugrana con la qualità del solito tridente. Lewa apre il gioco per Rapinha, che si lancia in campo aperto e serve per il gol di Yamal.

Minuto dopo minuto, si infiamma la gara. Prima la disattenzione di De Ketelaere su calcio d’angolo che favorisce il gol di Araujo, poi la rete di Pasalic che ristabilisce la parità. Si va da una parte all’altra del campo, ma il finale di gara si complica per la squadra di Gasperini: cambi finiti e problema alla spalla per uno sfortunato Scalvini. Non c’è più tempo, termina 2-2.

Barcellona, top e flop

Yamal 7.5: Il più pericoloso del Barça. Le sue fiammate sono di un altro livello. Sblocca la gara. (50′ st Pau Victor sv)

Il più pericoloso del Barça. Le sue fiammate sono di un altro livello. Sblocca la gara. Araujo 7: Grande partita del difensore. Sul secondo palo, su corner, lasciato totalmente da solo, riporta in vantaggio i blaugrana.

Grande partita del difensore. Sul secondo palo, su corner, lasciato totalmente da solo, riporta in vantaggio i blaugrana. Szczesny 6.5: Risponde presente quando chiamato in causa. Non può nulla sulla prodezza di Ederson e su Pasalic.

Risponde presente quando chiamato in causa. Non può nulla sulla prodezza di Ederson e su Pasalic. Rapinha 6: Non da punti di riferimento. Ci prova nel finale di primo tempo con un buon sinistro.

Non da punti di riferimento. Ci prova nel finale di primo tempo con un buon sinistro. Gavi 5.5: Non brilla. In difficoltà su Ederson. (24′ st Lopez 6)

Atalanta, le pagelle

Carnesecchi 6: Sbaglia la scelta di tempo nell’uscita sul gol di Yamal. Si riscatta con l’intervento provvidenziale sullo stesso talento blaugrana.

Sbaglia la scelta di tempo nell’uscita sul gol di Yamal. Si riscatta con l’intervento provvidenziale sullo stesso talento blaugrana. Djimsiti 6: Bravo nelle letture e nelle chiusure, concede poco agli attaccanti blaugrana. Prestazione solida.

Bravo nelle letture e nelle chiusure, concede poco agli attaccanti blaugrana. Prestazione solida. Hien 6: Partita attenta, si muove bene sui cambi di posizione e non si fa sorprendere.

Partita attenta, si muove bene sui cambi di posizione e non si fa sorprendere. Kolasinac 6: Chiude ogni varco e si propone anche in avanti con personalità. Fa il possibile per fermare Yamal sul gol del vantaggio. Nella ripresa, soffre particolarmente il duello con il talento blaugrana. Costretto a uscire anzitempo per un problema fisico dopo una botta. ( 10′ st Scalvini 6: Entra bene in partita e svolge bene i suoi compiti. Sfortunato nel finale per un problema alla spalla dopo una brutta caduta. Esce in campo in barella)

Chiude ogni varco e si propone anche in avanti con personalità. Fa il possibile per fermare Yamal sul gol del vantaggio. Nella ripresa, soffre particolarmente il duello con il talento blaugrana. Costretto a uscire anzitempo per un problema fisico dopo una botta. ( Entra bene in partita e svolge bene i suoi compiti. Sfortunato nel finale per un problema alla spalla dopo una brutta caduta. Esce in campo in barella) Bellanova 6: Si fa valere in fase difensiva, attento nelle diagonali e decisivo nel fermare Raphinha nel primo tempo. (32′ st Ruggeri sv)

Si fa valere in fase difensiva, attento nelle diagonali e decisivo nel fermare Raphinha nel primo tempo. De Roon 6.5: Recupera palloni e distribuisce gioco con intelligenza. Sempre nel vivo della manovra, cerca di innescare gli attaccanti. Serve l’assist per il gol di Pasalic.

Recupera palloni e distribuisce gioco con intelligenza. Sempre nel vivo della manovra, cerca di innescare gli attaccanti. Serve l’assist per il gol di Pasalic. Ederson 7: Prestazione molto ordinata, coronata dal gol del pareggio che riapre le speranze dei bergamaschi. Tanta qualità.

Prestazione molto ordinata, coronata dal gol del pareggio che riapre le speranze dei bergamaschi. Tanta qualità. Zappacosta 6.5: Moto perpetuo sulla corsia sinistra, attacca con costanza e si vede annullare un gol per questione di centimetri. Sfortunato. (32′ st Cuadrado sv)

Moto perpetuo sulla corsia sinistra, attacca con costanza e si vede annullare un gol per questione di centimetri. Sfortunato. Pasalic 7: Si inserisce bene e sfiora il gol di testa nel primo tempo. Non sbaglia nella ripresa e segna il sesto gol in Champions.

Si inserisce bene e sfiora il gol di testa nel primo tempo. Non sbaglia nella ripresa e segna il sesto gol in Champions. Retegui 5.5: Lotta su ogni pallone e prova a lasciare il segno con un destro insidioso, ma trova un attento Szczesny. Forse qualche incomprensione di troppo con De Ketelaere e soffre la marcatura di Araujo. (32′ st Zaniolo sv)

Lotta su ogni pallone e prova a lasciare il segno con un destro insidioso, ma trova un attento Szczesny. Forse qualche incomprensione di troppo con De Ketelaere e soffre la marcatura di Araujo. De Ketelaere 5: Punto di riferimento offensivo della squadra, prova a dare qualità alla manovra senza buoni risultati. Si dimentica la marcatura su Araujo. Grave disattenzione. (41′ st Brescianini sv)

Champions League: la classifica completa