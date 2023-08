Pagelle di Torino-Cagliari 0-0: Milinkovic-Savic provvidenziale, sorpresa Oristanio

Top e flop di Torino-Cagliari, valevole per la 1° giornata di serie A 2023/2024: Vlasic non incide, Sanabria isolato. Nandez ok, Sulemana inesauribile.

21-08-2023 20:29

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio che racchiude un turbinio di emozioni. Sì, il pallone è una cosa seria. E io adoro raccontarne la grande bellezza.

Il Cagliari di Claudio Ranieri torna in Serie A e debutta con un ottimo pareggio a reti bianche sul campo del Torino nel primo dei due posticipi del lunedì valevole per la prima giornata di campionato. Gara combattuta, intensa, ma con pochi acuti. Le azioni migliori – una per parte – nel primo tempo, poi nella ripresa tanti errori anche dettati dalla stanchezza. La chiave della partita e i top e i flop della partita nella nostra analisi.

Torino-Cagliari 0-0: la chiave della partita

Quel volpone di Ranieri si dispone a specchio e imbriglia Ivan Juric, tecnico abituato a far giocare male gli avversari. L’allenatore del Cagliari lascia in panchina il totem Pavoletti, rinuncia ai suoi centimetri e alla sua esperienza, per schierare l’eroe dei playoff Luvumbo in attacco, supportato dal talentino scuola Inter Oristanio e un Nandez ispirato.

Rivivi tutte le emozioni di Torino-Cagliari

Il Toro ha in Sanabria il suo terminale offensivo, ma i compagni di squadra fanno poco per assisterlo. Neppure il cambio Radonjic per Karamoh sortisce gli effetti sperati. Torino rimandato, per il Cagliari buona la prima. Il trappolone del tecnico di Testaccio ha funzionato.

I top e i flop del Torino

Milinkovic-Savic 6,5: Sfrutta ogni centimetro del suo corpo per compiere un autentico miracolo su Nandez. Quando una parata vale quanto un gol.

Sfrutta ogni centimetro del suo corpo per compiere un autentico miracolo su Nandez. Quando una parata vale quanto un gol. Sanabria 6: Gli capita una sola vera occasione e per poco non la sfrutta. I suoi compagni fanno davvero poco per assisterlo.

Gli capita una sola vera occasione e per poco non la sfrutta. I suoi compagni fanno davvero poco per assisterlo. Karamoh 5,5: Vorrei ma non posso. La sua velocità lo rende imprevedibile, ma spesso rivela impreciso. Peccato per lui, avrebbe potuto avere un voto più alto. Invece viene sostituito a fine primo tempo.

Vorrei ma non posso. La sua velocità lo rende imprevedibile, ma spesso rivela impreciso. Peccato per lui, avrebbe potuto avere un voto più alto. Invece viene sostituito a fine primo tempo. Vlasic 5,5: È il calciatore più talentuoso a disposizione di Juric, quello da cui il tecnico si aspetta la giocata vincente. Che è venuta a mancare.

È il calciatore più talentuoso a disposizione di Juric, quello da cui il tecnico si aspetta la giocata vincente. Che è venuta a mancare. Buongiorno 5,5. Fallo o no, va troppo leggero su Nandez che poi s’invola verso la porta granata sbattendo contro un immenso Milinkovic-Savic.

Fallo o no, va troppo leggero su Nandez che poi s’invola verso la porta granata sbattendo contro un immenso Milinkovic-Savic. Schuurs 5,5. Spreca una ghiotta occasione di testa e va in difficoltà quando viene puntato da Oristanio.

Spreca una ghiotta occasione di testa e va in difficoltà quando viene puntato da Oristanio. Bellanova 5,5. Troppo impreciso, l’ex Inter. Può dare molto di più sulla fascia destra, specie in fase di spinta.

I top e i flop del Cagliari

Radunovic 6,5: Un grande intervento nega la gioia del gol a Sanabria, che era già pronto a esultare.

Un grande intervento nega la gioia del gol a Sanabria, che era già pronto a esultare. Nandez 6,5: ‘El Leon’ torna a ruggire: sì, la Serie A gli è mancata. Sfiora la rete con un meraviglioso tiro a giro.

‘El Leon’ torna a ruggire: sì, la Serie A gli è mancata. Sfiora la rete con un meraviglioso tiro a giro. Oristanio 6,5: Che peperino, il gioiellino dell’Inter ex Volendam. Se il buongiorno si vede dal mattino (anzi, dal pomeriggio), il classe 2022 di Vallo della Lucania si candida a essere una delle sorprese di questa Serie A.

Che peperino, il gioiellino dell’Inter ex Volendam. Se il buongiorno si vede dal mattino (anzi, dal pomeriggio), il classe 2022 di Vallo della Lucania si candida a essere una delle sorprese di questa Serie A. Sulemana 6,5: Ineusaribile, uno dei pochi a correre fino alla fine. Una rarità di questi tempi, visto che siamo pur sempre ad agosto.

Ineusaribile, uno dei pochi a correre fino alla fine. Una rarità di questi tempi, visto che siamo pur sempre ad agosto. Luvumbo 6: Ranieri si affida alla sua vivacità per creare grattacapi alla retroguardia di casa.

Ranieri si affida alla sua vivacità per creare grattacapi alla retroguardia di casa. Dossena 5,5: Una sua leggerezza nel primo tempo rischia di costare caro, ma il Toro non ne approfitta.

Torino-Cagliari: il tabellino del match

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez (75′ Zima); Bellanova, Ricci (68′ Linetty), Ilic, Vojvoda; Vlasic (68′ Pellegri), Karamoh (46′ Radonjic); Sanabria (87′ Verdi). A disposizione: Gemello, Popa, Bayeye, Ilkhan, Dembelè, Tameze, Gineitis, N’Guessan. Allenatore: Juric.

Cagliari (3-4-2-1): Radunovic; Goldaniga (46′ Di Pardo), Dossena, Obert (87′ Deiola); Zappa, Sulemana, Makoumbou, Azzi; Nandez (71′ Pavoletti), Oristanio (62′ Jankto); Luvumbo (62′ Shomurodov). A disposizione: Aresti, Scuffet, Viola, Prati, Capradossi, Augello, Kourfalidis. Allenatore: Ranieri.

Arbitro: Francesco Cosso

Ammoniti: Buongiorno, Pavoletti