Pagelle Fiorentina-Udinese 1-2: Kean di rigore, Ranieri versione Babbo Natale, Lucca e Thauvin micidiali

Top e flop della partita Fiorentina-Udinese, valevole per la 17a giornata di serie A 2024/2025: secondo ko di fila per Palladino. Ranieri dà il via alla rimonta dei friulani

Seconda sconfitta consecutiva per la Fiorentina, che, sotto gli occhi di Bove, si fa battere in rimonta dall’Udinese. Kean la sblocca subito su rigore, poi un erroraccio di Ranieri nel secondo tempo spiana la strada al pareggio di Lucca, prima della perla di Thauvin per il definitivo sorpasso.

Fiorentina-Udinese: il ritorno di Bove al Franchi

A distanza di poco più di 20 giorni dall’arresto cardiaco di cui è stato vittima, Bove fa ritorno al Franchi, accolto dall’amore incondizionato dei suoi tifosi.

Grazie a una deroga speciale, il centrocampista viola può seguire la partita in panchina con i compagni di squadra.

Il Var corregge subito Marcenaro: rigore per la Fiorentina

Pronti, via e Var protagonista. Al 5′ Sottil penetra in area, Kristensen lo stende e Marcenaro ammonisce per proteste il figlio d’arte. Le telecamere immortalano la reazione incredula dell’esterno della Fiorentina: “Scandaloso”, esclama.

Il Var, però, richiama l’arbitro al monitor e il fischietto cambia idea: è calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Kean, che non sbaglia: decimo sigillo in campionato per l’attaccante ex Juventus.

Ranieri, che regalo: l’Udinese ringrazia

A inizio ripresa l’Udinese torna in partita grazie al regalo di Natale anticipato di Ranieri. L’errore del difensore è di quelli clamorosi: di fatto serve Ekkelenkamp con un improbabile scavino in area, l’olandese vede subito Lucca al centro che trafigge De Gea.

Pochi istanti dopo, il centravanti friulani ci prova in rovesciata, ma il pallone di stampa sul palo. Al 57′ i friulani mettono la freccia: Thauvin fa ammattire Gosens e lascia partire un tiro dal limite che si insacca alla destra del portiere ex United.

Top e flop della Fiorentina

Kean 6,5: Si prende la responsabilità di calciare il rigore e non fallisce: Moise tocca quota 10 in campionato. Il palo gli nega la doppietta.

Si prende la responsabilità di calciare il rigore e non fallisce: Moise tocca quota 10 in campionato. Il palo gli nega la doppietta. Sottil 6: Alla prima sgasata conquista il rigore grazie al quale la Fiorentina sblocca la partita. Ma poi non regge il ritmo e si vede poco.

Alla prima sgasata conquista il rigore grazie al quale la Fiorentina sblocca la partita. Ma poi non regge il ritmo e si vede poco. Colpani 5,5: Zemura non lo molla un attimo e l’ex Monza fatica a entrare in partita.

Zemura non lo molla un attimo e l’ex Monza fatica a entrare in partita. Beltran 5,5: Il Vichingo non si risparmia mai, però lì davanti non brilla.

Il Vichingo non si risparmia mai, però lì davanti non brilla. Gudmundsson 5,5: Palladino lo getta nella mischia a 30 dalla fine, ma l’islandese non riesce a lasciare il segno.

Palladino lo getta nella mischia a 30 dalla fine, ma l’islandese non riesce a lasciare il segno. Gosens 5: Lascia troppo spazio e campo a Thauvin: una disattenzione pagata a carissimo prezzo.

Lascia troppo spazio e campo a Thauvin: una disattenzione pagata a carissimo prezzo. Ranieri 5: In versione Babbo Natale, fa un regalo inaspettato all’Udinese: Lucca ringrazia.

Top e flop dell’Udinese

Lucca 7: In una manciata di minuti segna il gol dell’1-1 con freddezza e centra il palo in rovesciata.

In una manciata di minuti segna il gol dell’1-1 con freddezza e centra il palo in rovesciata. Thauvin 7: È l’elemento di maggior qualità dei friulani e lo dimostra con le sue giocate. La rete del raddoppio è un capolavoro.

È l’elemento di maggior qualità dei friulani e lo dimostra con le sue giocate. La rete del raddoppio è un capolavoro. Ekkelenkamp 6,5: Approfitta dell’erroraccio di Ranieri per confezionare un assist d’oro per Lucca.

Approfitta dell’erroraccio di Ranieri per confezionare un assist d’oro per Lucca. Lovric 6,5: Sale in cattedra nel secondo tempo, quando giganteggia in mezzo al campo.

Sale in cattedra nel secondo tempo, quando giganteggia in mezzo al campo. Sava 5,5: Rischia la frittata consegnando palla a Cataldi: Karlstrom riesce miracolosamente a salvare poi su Kean. Indeciso nelle uscite: ne combina un’altra, ma la Fiorentina lo grazia. Si riscatta con una gran parata nel finale su Ikoné.

Rischia la frittata consegnando palla a Cataldi: Karlstrom riesce miracolosamente a salvare poi su Kean. Indeciso nelle uscite: ne combina un’altra, ma la Fiorentina lo grazia. Si riscatta con una gran parata nel finale su Ikoné. Kristensen 5: Rende subito in salita la partita della sua squadra abbattendo Sottil in area con un intervento in netto ritardo.

