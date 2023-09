Pagelle Juventus-Lecce 1-0: zampata di Milik, Chiesa e McKennie fanno i trascinatori

Top e flop della partita Juventus-Lecce 1-0, valevole per la 6° giornata di serie A 2023/2024: Milik si salva col gol. MKennie sta imparando un nuovo ruolo, Chiesa sempre vivo.

26-09-2023 22:51

Mi sono laureato con una tesi sugli stadi di proprietà e, da quel momento, lo sport è diventato terreno nel quale indagare anche per i risvolti più reconditi, meno visibili ma altrettanto decisivi. In un periodo di forte esterofilia calcistica, continuo a scrivere di calcio italiano. Il più bello del mondo.

La classifica ce l’ha presentata come un big match. Con la Juventus che da 4 anni non viveva un inizio di stagione così positivo, al netto della roboante sconfitta di Reggio Emilia col Sassuolo.

E con il Lecce che mai nella storia era partito così forte. In campo di spettacolo, però, ce n’è stato poco sebbene ognuna delle due squadre abbia provato a metterci dentro tutte le proprie caratteristiche.

Alla fine hanno prevalso i bianconeri, grazie al primo gol nel torneo di Milik. Di cortomuso, come ama il suo mister Allegri.

Juventus-Lecce, la chiave della partita

Il Lecce cambia 5 uomini rispetto alla partita precedente. Semplice logica di turnover, avallata anche da una classifica che premia la compagine salentina. Anche la Juve qualcosina modifica, inserendo Rugani, Cambiaso e Milik. La partita la fanno i bianconeri che ci mettono impegno e il pubblico inizialmente sembra apprezzare. Gli ospiti, però sono ben messi in campo e concedono il minimo. La chance più ghiotta l’ha Chiesa, tra i più vivi nel gioco, che spara di poco fuori. Man mano che il cronometro scorre gli applausi si trasformano in mugugni per una Juve lenta e poco produttiva.

Nella ripresa sono gli ospiti a partire meglio con un paio di contropiedi potenzialmente interessanti. La Juve però reagisce e trova la rete con l’uomo che fino a quel momento era stato uno peggiori in campo: Milik raccoglie la sponda di Rabiot e di destro infila Falcone per il vantaggio dei piemontesi. I giallorossi provano a rianimarsi attraverso i cambi, inserendo in pochi minuti 4 pedine nuove. Sono i bianconeri a sfiorare il raddoppio con uno straripante Chiesa che slalomeggia ma non trova compagni in mezzo. Il resto è gestione, con la Vecchia Signora che non soffre e si tiene stretta la rete da tre punti. Nel finale espulso Kaba per simulazione.

Juventus-Lecce 1-0: live, gol e highlights della partita

Juventus, cosa ha funzionato

La squadra ci mette voglia in campo. Si applica tanto da riuscire a trascinare in alcuni frangenti, onestamente brevi, il pubblico. Chiesa è un giocatore completamente recuperato, pur non essendo una seconda punta di ruolo la libertà tattica che gli viene concessa per certi versi gli giova. Il gol trovato con Milik è una testimonianza della voglia di non mollare di un gruppo che difetti ne ha, anche evidenti. Ma che prova a sopperire con altre doti.

Juventus, cosa non ha funzionato

Giro palla lento e ricerca di risolvere i problemi con iniziative individuali. Il centrocampo bianconero resta un rebus, ad oggi, senza soluzioni. Anche sugli esterni la sensazione è che Allegri non abbia ancora completa affidabilità dai titolari scelti. In buona sostanza occorrerebbe maggiore qualità oltre che rapidità nella gestione del possesso.

Le pagelle della Juventus

Szczesny 6 Giornata decisamente più tranquilla rispetto alla precedente.

Giornata decisamente più tranquilla rispetto alla precedente. Rugani 6 Esordio stagionale e prestazione alla…Rugani. Senza strafare e senza sbavature.

Esordio stagionale e prestazione alla…Rugani. Senza strafare e senza sbavature. Bremer 6,5 Con le buone ma soprattutto con le cattive gestisce un cliente scomodo come Krstovic

Con le buone ma soprattutto con le cattive gestisce un cliente scomodo come Krstovic Danilo 6 Qualche errore tecnico ma è comunque presente.

Qualche errore tecnico ma è comunque presente. McKennie 6,5 Resta una mezzala prestata alla fascia. Ci mette quello che ha: lotta e capacità di rubare palloni.

Resta una mezzala prestata alla fascia. Ci mette quello che ha: lotta e capacità di rubare palloni. Fagioli 6 Migliora col passare dei minuti con giocate tecniche degne di nota. Sempre sotto ritmo però.

Migliora col passare dei minuti con giocate tecniche degne di nota. Sempre sotto ritmo però. Locatelli 5,5 Il centrocampo della Juve non gira e se lo fa lo fa troppo lentamente. In parte anche a causa sua.

Il centrocampo della Juve non gira e se lo fa lo fa troppo lentamente. In parte anche a causa sua. Rabiot 6 Cavallo pazzo è un timido puledro oggi. Che corre ma non trascina. Merita comunque la sufficienza per l’assist e per l’impegno che non fa mai mancare.

Cavallo pazzo è un timido puledro oggi. Che corre ma non trascina. Merita comunque la sufficienza per l’assist e per l’impegno che non fa mai mancare. Cambiaso 5 Cross sbagliati, non punta l’uomo. In un 3-5-2 servono esterni maggiormente propositivi. Anche in fase difensiva si fa sorprendere in un paio di occasioni.

Cross sbagliati, non punta l’uomo. In un 3-5-2 servono esterni maggiormente propositivi. Anche in fase difensiva si fa sorprendere in un paio di occasioni. Milik 6,5 La pagella sarebbe stata brutta senza la zampata vincente. Non la sua gara migliore, tuttavia riesce a timbrare il cartellino e questo conta.

La pagella sarebbe stata brutta senza la zampata vincente. Non la sua gara migliore, tuttavia riesce a timbrare il cartellino e questo conta. Chiesa 6,5 Svaria soprattutto sull’esterno, per accentrarsi e calciare. Anima di questa Juve.

Svaria soprattutto sull’esterno, per accentrarsi e calciare. Anima di questa Juve. Gatti 6 Torna in campo dopo il clamoroso autogol per dare una mano ai suoi compagni nel finale.

Torna in campo dopo il clamoroso autogol per dare una mano ai suoi compagni nel finale. Kostic 6 Allegri gli chiede di alzare la Juve da quella parte

Top e flop del Lecce

Almqvist 6 Prima frazione di gioco insufficiente. Nella ripresa è uno di quelli che ci provano di più.

Prima frazione di gioco insufficiente. Nella ripresa è uno di quelli che ci provano di più. Krstovic 6 Non la partita più semplice, sempre francobollato da Bremer. Ma fa tutto quello che può, pur senza riuscire mai a calciare in porta

Non la partita più semplice, sempre francobollato da Bremer. Ma fa tutto quello che può, pur senza riuscire mai a calciare in porta Baschirotto 5 Si perde una volta il suo uomo e gli costa caro.

Si perde una volta il suo uomo e gli costa caro. Strefezza 5,5 Anche per lui serata complicata. Non trova mai lo spunto.

Anche per lui serata complicata. Non trova mai lo spunto. Oudin 5,5 Insolitamente impreciso per i suoi standard.

Juventus-Lecce 1-0, il tabellino del match

Marcatori: 57′ Milik

Juventus (3-5-1-1) all. Allegri

Szczesny; Rugani (dal 72′ Gatti), Bremer, Danilo; McKennie (dall’86’ Weah), Fagioli (dall’86’ Miretti), Locatelli, Rabiot, Cambiaso (dal 72′ Kostic); Chiesa; Milik (dal 78′ Vlahovic).

In panchina: Pinsoglio, Perin, Huijsen, Yildiz, Iling-Junior, Nicolussi.

Lecce (4-3-3) all. D’Aversa

Falcone; Venuti (dal 63′ Gendrey), Baschirotto, Pongracic, Dorgu; Oudin (dal 63′ Rafia), Ramadani (dal 69′ Kaba), Blin (dall’82’ Piccoli); Almqvist, Krstovic, Strefezza (dal 63′ Sansone).

In panchina: Brancolini, Gonzalez, Berisha, Listkowski, Faticanti, Corfitzen, Gallo, Burnete, Touba, Samek.

Ammoniti: Ramadani (L), D’Aversa (L), Rafia (L), Chiesa (J), Krstovic (L), Rabiot (J)

Espulsioni: Kaba (L)

Note: Recupero 1′ pt; 6′ st